Keçiörengücü-Sivasspor maçında Mehmet Türkmen düdük çalacak; VAR Cihan Aydın olacak

Keçiörengücü-Sivasspor maçında Mehmet Türkmen düdük çalacak; VAR Cihan Aydın olacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol 1. Lig 8. haftasında Ankara Keçiörengücü ile Sivasspor bugün saat 17.00'de karşılaşacak. Maçın hakemi Mehmet Türkmen olurken VAR'da Cihan Aydın, AVAR'da Melis Özçiğdem yer alacak.
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında oynanacak olan Ankara Keçiörengücü- Sivasspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Cihan Aydın oldu.
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Ankara Keçiörengücü, bugün saat 17.00'de Sivasspor'u ağırlayacak. Bu maçta hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. Türkmen'in yardımcılığını ise Samet Özkul ile Ömer Gezer yapacak.
Müsabakanın VAR'ı Cihan Aydın, AVAR'ı ise Melis Özçiğdem oldu.
Kaynak: İHA
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