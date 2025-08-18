Keçiörengücü Süper Lig Hedefinde - Son Dakika
Keçiörengücü Süper Lig Hedefinde

18.08.2025 11:22
Başkan Tahiroğlu, yeni sezonda bütçe dahilinde Süper Lig ve play-off hedeflediklerini açıkladı.

Ankara Keçiörengücü Kulübü Başkanı Sedat Tahiroğlu, yeni sezonda takımın bütçesini gözeterek Süper Lig'i hedeflediklerini söyledi.

Tahiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mor-beyazlı ekibin yeni transferlerle birlikte iyi bir hazırlık kampı geçirdiğini, sezon sonunda mutlu sona ulaşmak istediklerini söyledi.

Yeni sezon hedeflerini anlatan Tahiroğlu, "Elbette her takım gibi bizim de Süper Lig hedefimiz var ancak bütçelerimiz doğrultusunda hareket etmemiz gerekiyor. Diğer takımlar gibi aşırı bir bütçemiz yok. Ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz. Bu sene de inşallah play-off'u veya üst sıraları zorlamaya çalışacağız. Yaklaşık 13-14 transfer yaptık. Bu transferlerin takıma alışma süreçleri oluyor ancak kamp dönemine baktığımızda, transferlerin birçoğunun takıma uyum sağladığını görüyoruz. İnşallah bunun devamı da iyi skorlar alarak gelecektir." yanıtını verdi.

"Şu anda bir stoper eksiğimiz vardı, onu da tamamladık"

Stoper mevkiinde eksikleri olduğunu ancak yeni transferle tamamladıklarını dile getiren Tahiroğlu, takımın kadro yapısı hakkında şunları kaydetti:

"Takımımızı orta yaşlı, tecrübeli ve genç oyuncuların bir karışımı olarak kurduk. Tecrübeli, kariyerinde iyi yerlerde oynamış futbolcularımız var. Bazılarının yaşı ilerlemiş olabilir ancak bütçeleri düşündüğümüzde bu bir zorunluluk. Diğer takımların bütçelerine baktığınızda aşırı rakamlar görüyorsunuz. Bu ligde konuşulan bazı rakamların verilmesi bana göre uygun değil ama maalesef kulüpler bu paraları veriyor. Federasyonun bir limit konusu var, bazı takımların bu limiti nasıl aşacağını bilemiyorum. Biz ise her sene olduğu gibi bu sene de bütçemize uygun bir takım kurduk. Hedefimiz Süper Lig'e çıkmak, en kötü ihtimalle play-off oynamaktır. Tabii bunu yaparken kulübümüzün misyonu olan futbolcu yetiştirip satma hedefimizi de sürdürüyoruz. Son zamanlarda gündemde olan Barış Alper Yılmaz gibi yeni yetenekler bulup Türk futboluna kazandırmak için çalışıyoruz."

" Türkiye'de ses getirecek bir futbolcu olacağına inanıyoruz"

Tahiroğlu, yurt dışında çalışan bir scout ekipleri olduğunu ve Afrika'da futbolcu izlediklerine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sezon başında bu futbolculardan yaklaşık 40 tanesi denemek için buraya geldi. Joseph Ofori de bu gelenler arasından beğendiğimiz bir futbolcuydu. Önce altyapıda denendi, sonra A takıma alındı. Hocamızın da raporu doğrultusunda A takım için yeterli olduğunu düşündük. Fiziksel olarak henüz biraz zayıf ama onu geliştirip toparladığımızda, emin olun Türkiye'de ses getirecek bir futbolcu olacağına inanıyoruz. Daha önce sattığımız oyuncular oldu. Bu dönem stoperimiz Arda Hilmi Güler'i Çorumspor'a verdik. Senegal'den bulup getirdiğimiz genç futbolcumuz Camara'yı Iğdır'a sattık. Bu şekilde, uygun maliyetli oyuncuları oynatıp daha sonra satışlarını gerçekleştirerek kulübü ayakta tutmaya çalışıyoruz. İnşallah daha iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Türk futbolseverler ve taraftarlarımız bizi izlemeye devam etsin."

Kaynak: AA

