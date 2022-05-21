Kenan Karaman: İnşallah yeni sezonda taraftarlarımıza iyi bir Beşiktaş izletiriz - Son Dakika
Üye Girişi

Kenan Karaman: İnşallah yeni sezonda taraftarlarımıza iyi bir Beşiktaş izletiriz

21.05.2022 22:01
Kenan Karaman: İnşallah yeni sezonda taraftarlarımıza iyi bir Beşiktaş izletiriz

Kenan Karaman, "İnşallah yeni sezonda taraftarlarımıza iyi bir Beşiktaş izletiriz. Güzel bir kamp dönemi geçirip, sezona iyi hazırlanacağız" dedi.

Kenan Karaman, "İnşallah yeni sezonda taraftarlarımıza iyi bir Beşiktaş izletiriz. Güzel bir kamp dönemi geçirip, sezona iyi hazırlanacağız" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 38'inci haftasında Beşiktaş sahasında İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlı ekibin beraberlik golünü kaydeden Kenan Karaman, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Konyaspor karşısına kazanmak için çıktıklarını ifade eden Karaman, "Kazanmak istedik bugün maalesef kazanamadık. İnşallah yeni sezonda taraftarlarımıza iyi bir Beşiktaş izletiriz. Güzel bir kamp dönemi geçirip, sezona iyi hazırlanacağız" diye konuştu."SON HAFTALARDAKİ İYİ FORMUMU GELECEK SENE DEVAM ETTİRECEĞİM"

Son haftalardaki iyi performansını gelecek sezon sürdüreceğine dikkat çeken Karaman, "Tabii kendimi iyi hazırlayıp, son haftalardaki performansımı kesinlikle devam ettireceğim" şeklinde konuştu.

- İstanbul
YORUMLAR
500
Dolmabahçe'de berabere kaldılar! Konyaspor, UEFA Konferans Ligi biletini kaptı Dolmabahçe'de berabere kaldılar! Konyaspor, UEFA Konferans Ligi biletini kaptı Kenan Karaman: 'Maalesef galip gelemedik' Kenan Karaman: 'Maalesef galip gelemedik'
Kaynak: DHA

Kenan Karaman, Konyaspor, Beşiktaş, Karaman, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kenan Karaman: İnşallah yeni sezonda taraftarlarımıza iyi bir Beşiktaş izletiriz - Son Dakika


Son Dakika
21:49 Real Madrid'i yenen Anadolu Efes arka arkaya 2. kez Euroleague şampiyonu oldu
21:49 Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi! Tecrübeli hoca Yeni Malatyaspor maçının ardından kulübe veda etti
21:42 Türkiye'de 21 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı: Bin 264 yeni vaka tespit edildi, 3 kişi hayatını kaybetti
21:24 Erdoğan'dan Meral Akşener hakkında sert sözler: Sen kim Abdülhamit'e dil uzatmak kim?
21:22 Dolmabahçe'de berabere kaldılar! Konyaspor, UEFA Konferans Ligi biletini kaptı
21:04 Fenerbahçe, ligi 2. sırada tamamladı! Sezonun son karşılaşmasında Yeni Malatyaspor'u farkla mağlup etti
20:43 Dolmabahçe'de dikkat çeken misafir! Beşiktaş'ın transfer listesindeki futbolcu maçı tribünden izledi
20:01 Yeni Malatya-Fenerbahçe karşılaşmasında ortalık birbirine girdi! Deliye dönen Barış Başdaş, Mert Hakan Yandaş'a saldırdı
19:51 CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP'nin adayının Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı
19:24 Fenerbahçe'de kritik sakatlık! İsmail Kartal canlı yayında açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 22:08:11. #1.13#
SON DAKİKA: Kenan Karaman: İnşallah yeni sezonda taraftarlarımıza iyi bir Beşiktaş izletiriz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement