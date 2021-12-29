Üye Girişi
Kenan Sofuoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Kenan Sofuoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

29.12.2021 11:35
Kenan Sofuoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı ve AK Parti Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı ve AK Parti Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ile dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Sofuoğlu, spor kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Kadınlar için daldı", yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve Hilal" ile Doğukan Keskinkılıç'ın "Dolunayın güzelliği", haber kategorisinde ise Muhammed Said'in "Savaşın çocukları" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Sofuoğlu, birbirinden güzel fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandığını söyledi.

Anadolu Ajansının düzenlediği fotoğraf oylamasına her yıl katıldığını anlatan Sofuoğlu, "Fotoğrafın güzelliği ve anlamını düşünerek oy verdim. Spor dalında Şahika'nın (Ercümen) suyun altında kadınlar için daldığı fotoğrafı çok beğendim. Elindeki tül ve detaylara bakıldığında bence harika bir fotoğraf." diye konuştu.

Diğer oyladığı fotoğrafları da yorumlayan Kenan Sofuoğlu, şunları söyledi:

"Yaşam kategorisinde 'Dolunayın güzelliği'ni tercih ettim. Fotoğrafta harika simetri yakalanmış. Tabii ki Türk bayrağının olması, seçme sebeplerimden birisi. 'İstanbul ve Hilal'de de İstanbul'un harika bir anı, güzelliği yakalanmış caminin güzelliğiyle birlikte. Haber kategorisinde ise 'Savaşın çocukları' karesinde iki çocuk gördüm. Bu çocukları gördüğümde aklıma direk kendi çocuklarım geldi. Dünyanın hiçbir yerinde çocuklara bunların yaşatılmaması gerekiyor. O yüzden bu fotoğraf içimi yaktı. Kendi çocuklarımı bu fotoğrafa koymayı düşündüm ama o bile içimi acıttı. Bu çocuklara çok üzüldüm. Anne baba olma duygusunu yaşayanlar, çocuklar konusunda daha hassas olurlar. Bu benim içimi acıtan bir fotoğraftı, o yüzden seçtim."

Kenan Sofuoğlu, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Kenan Sofuoğlu, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Kenan Sofuoğlu, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

YORUMLAR
500

Kenan Sofuoğlu, İstanbul, Milli, TMF, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kenan Sofuoğlu, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika Spor


MSB'den aksiyon sahnelerini aratmayacak görüntü! TSK, Fırat Kalkanı bölgesine saldıran 8 teröristi böyle öldürdü MSB'den aksiyon sahnelerini aratmayacak görüntü! TSK, Fırat Kalkanı bölgesine saldıran 8 teröristi böyle öldürdü         
11:44
Yerli otomobil TOGG'un bagajında ne var? Önce muhabir fırça yedi, sonra Bakan Varank gizemli paylaşım yaptı Yerli otomobil TOGG'un bagajında ne var? Önce muhabir fırça yedi, sonra Bakan Varank gizemli paylaşım yaptı         
11:43
Şarkıcı Ferman Akgül, 2 çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile nikah masasına oturdu Şarkıcı Ferman Akgül, 2 çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile nikah masasına oturdu         
11:43
Güne yükselişle başlayan dolar 12,10'dan alıcı buluyor Güne yükselişle başlayan dolar 12,10'dan alıcı buluyor         
11:02
Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim         
10:53
Bir erkekle otele girdiğini öne süren dini nikahlı kocası tarafından bıçaklanmıştı! Talihsiz kadın olayın iç yüzünü anlattı Bir erkekle otele girdiğini öne süren dini nikahlı kocası tarafından bıçaklanmıştı! Talihsiz kadın olayın iç yüzünü anlattı         
10:29
Mucize kurtuluş! Patlamada evin duvarı çöktü, odadaki 8 çocuğun burnu bile kanamadı Mucize kurtuluş! Patlamada evin duvarı çöktü, odadaki 8 çocuğun burnu bile kanamadı         
10:01
2021'de en çok bu konuları konuştuk! İlk 2 sürpriz değil, 3'te bu yaza damga vuran orman yangınları var 2021'de en çok bu konuları konuştuk! İlk 2 sürpriz değil, 3'te bu yaza damga vuran orman yangınları var         
09:47
Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi? Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi?         
08:12
Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı         
08:10
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı         
08:10
Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı         
19:02
Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı         
18:41
Pitbull, bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı Pitbull, bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı         
17:20
Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile mutlu bir birliktelik yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile mutlu bir birliktelik yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu         
17:10
Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi         
16:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tepelerindeyiz" demişti! Uyarıları dikkate almayan stokçu, bedelini ağır ödedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tepelerindeyiz" demişti! Uyarıları dikkate almayan stokçu, bedelini ağır ödedi         
15:08

Son Dakika Haberleri
11:24 Mecburi psikoteknik belgesi almayan sürücülere bin 606 lira ceza kesilecek
11:18 Sevgilisiyle tartışan genç binanın çatısına çıktı, vatandaşların davranışları pes dedirtti
11:11 Güne yükselişle başlamasının ardından altının gram fiyatı 698 lira seviyesinden işlem görüyor
11:10 Okçu balığının görüntüleri, izleyenleri hayran bıraktı
11:09 Rusya, Sovyet dönemi sonrası en büyük roketini fırlattı
11:01 Güne yükselişle başlayan dolar 12,10'dan alıcı buluyor
10:58 Boşanma davasında babaya verilen ceza gündem oldu: 9999 yılına kadar İsrail'de kalacak
10:52 Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim
10:46 Ekrem İmamoğlu'na bir destek de Fazıl Say'dan geldi: İstanbul'u kazanmıştır, Türkiye'yi de kazanacaktır
10:44 Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2021 11:48:23. #1.12#
SON DAKİKA: Kenan Sofuoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement