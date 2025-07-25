Kenan Yıldız için dev teklif

İngiliz devi, Juventus'un genç yıldızı Kenan Yıldız için harekete geçti. Torino'ya gelen Chelsea yetkilileri, 65-68 milyon euro aralığında bir teklif sundu.

DEV TEKLİF REDDEDİLDİ

Teknik direktör Enzo Maresca'nın ısrarla kadrosunda görmek istediği 19 yaşındaki yıldız için teklif hem cömert hem de netti. Ancak Juventus yönetimi, genç oyuncusu için kurulan tüm planları reddetti.

Siyah-beyazlılar, teklifin detaylarını dinlese de süreci uzatmadan Chelsea'ye yanıtını iletti. Continassa'daki yönetim, Kenan Yıldız'ı satmayı düşünmüyor.

Genç oyuncu, John Elkann ve sportif yönetim ikilisi Comolli ve Chiellini'nin yeni projesinde merkezde yer alıyor. Juventus'tan gelen "kesin ret" sonrası Chelsea yeni hedefe yöneldi. İngiliz kulübünün, RB Leipzig'de forma giyen Xavi Simons'u kadroya katmak için temaslara başladığı öğrenildi.

TUDOR'UN VAZGEÇİLMEZİ

Kenan Yıldız, Juventus Teknik Direktörü Igor Tudor'un kadroda vazgeçilmez olarak gördüğü isimlerden. Hırvat teknik adam, genç yıldızın hem karakterine hem de futbol zekasına hayran.