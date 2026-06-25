Kenan Yıldız: Üzgünüm, Başaramadık

MİLLİ futbolcu Kenan Yıldız, "Ülkemiz bizi destekledi. Bize destek veren tüm taraftarlardan, Türk halkından özür diliyorum. Gerçekten hayal kırıklığıydı. Bundan sonraki turnuvalarda herkesi gururlandırmak için elimizden geleni yapacağız. Bu kez başaramadık. Son maçta iyi bir sonuca imza atarak buradan gururlu ayrılmak istiyoruz" dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3'üncü ve son maçında yarın TSİ 05.00'te Los Angeles Stadyumu'nda ABD ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında milli oyuncu Kenan Yıldız, açıklamalarda bulundu. Turnuvayı galibiyetle kapatmak istediklerini ifade eden Yıldız, "'Futbol böyle bir şeydir' diyoruz. İyi de oynasanız, kötü de oynasanız sonuç değişmeyebilir. İyi takımlarla karşılaştık ama kaybetmiş olmamız üzücü. Umarım gururlu bitireceğimiz bir üçüncü maç oynarız. Kariyerim açısından futbol sadece milli takımdan ibaret değil, başka maçlar ve turnuvalar da var. Elimden geldiğinde pek çok turnuvada boy göstereceğim" diye konuştu.

'BU KEZ BAŞARAMADIK'

Sonuçlardan dolayı üzgün olduğunu ifade eden Kenan Yıldız, "Ülkemiz bizi destekledi. Bize destek veren tüm taraftarlardan, Türk halkından özür diliyorum. Gerçekten hayal kırıklığıydı. Bundan sonraki turnuvalarda herkesi gururlandırmak için elimizden geleni yapacağız. Bu kez başaramadık. Son maçta iyi bir sonuca imza atarak buradan gururlu ayrılmak istiyoruz" dedi.

Sakatlığından dolayı zorlandığını dile getiren 21 yaşındaki oyuncu, "Elimden gelenin en iyisini yaptım. Son maçta hem takımım hem de ülkem için elimden gelenin en iyisini yapacağım" ifadelerinde bulundu.

'FUTBOLDA NE YAZIK Kİ İSTATİSTİKLER KAZANMIYOR'

İki maçta da ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Yıldız, "Çok kötü bir şekilde elenmedik. İstatistiklerin birçok alanında ilk sıradayız. En fazla şut sayısı ve birçok açıdan birinci sıradayız. İki maçta da elimizden gelenin iyisini yaptık. Futbolda ne yazık ki istatistikler kazanmıyor. Netice itibarıyla rakipler gol attı, biz atamadık" dedi.

ABD'nin çok iyi bir takım olduğunu dile getiren Kenan Yıldız, sözlerine şöyle devam etti:

"Kadroları çok iyi. Birlikte oynadığım arkadaşlarım da var. Değişiklikler yapacaklardır. Futboldur bu. Biz de kendimizi ona göre ayarlayacağız."

Su molalarıyla ilgili gelen soruya Kenan Yıldız, şöyle cevap verdi:

"Su molaları o kadar kötü değil, biraz ara veriyoruz. Bunu çok iyi yönetmemiz lazım. Her maç farklı yerde oynuyoruz. Çok sıcakta oynuyorsanız biraz serinlemek için iyi olabiliyor."

Milli futbolcu Can Uzun ile kardeş gibi olduklarını söyleyen Kenan Yıldız, "Can'ı çok severim. Kararlar her zaman teknik direktöründür. Ben de onun oynamasını isterim. Bununla ilgili yorum yapamam" dedi.

Milli futbolcu Kenan Yıldız, sözlerini ise şöyle noktaladı:

"10 yaşındayken her zaman turnuva oynamak gibi hayaller kurarsınız. Futbol, dünyada güzel bir spor. Birçok genç yetenek oluyor. Tabii baskı oluşuyor, futbol böyle. Bunu genç yaşta öğrenmek zorunda kalıyoruz."