Kenan Yıldız: Üzgünüm, Başaramadık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kenan Yıldız: Üzgünüm, Başaramadık

25.06.2026 04:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli futbolcu Kenan Yıldız, destekleyen taraftarlardan özür diledi ve son maçı kazanmak istediklerini belirtti.

MİLLİ futbolcu Kenan Yıldız, "Ülkemiz bizi destekledi. Bize destek veren tüm taraftarlardan, Türk halkından özür diliyorum. Gerçekten hayal kırıklığıydı. Bundan sonraki turnuvalarda herkesi gururlandırmak için elimizden geleni yapacağız. Bu kez başaramadık. Son maçta iyi bir sonuca imza atarak buradan gururlu ayrılmak istiyoruz" dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3'üncü ve son maçında yarın TSİ 05.00'te Los Angeles Stadyumu'nda ABD ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında milli oyuncu Kenan Yıldız, açıklamalarda bulundu. Turnuvayı galibiyetle kapatmak istediklerini ifade eden Yıldız, "'Futbol böyle bir şeydir' diyoruz. İyi de oynasanız, kötü de oynasanız sonuç değişmeyebilir. İyi takımlarla karşılaştık ama kaybetmiş olmamız üzücü. Umarım gururlu bitireceğimiz bir üçüncü maç oynarız. Kariyerim açısından futbol sadece milli takımdan ibaret değil, başka maçlar ve turnuvalar da var. Elimden geldiğinde pek çok turnuvada boy göstereceğim" diye konuştu.

'BU KEZ BAŞARAMADIK'

Sonuçlardan dolayı üzgün olduğunu ifade eden Kenan Yıldız, "Ülkemiz bizi destekledi. Bize destek veren tüm taraftarlardan, Türk halkından özür diliyorum. Gerçekten hayal kırıklığıydı. Bundan sonraki turnuvalarda herkesi gururlandırmak için elimizden geleni yapacağız. Bu kez başaramadık. Son maçta iyi bir sonuca imza atarak buradan gururlu ayrılmak istiyoruz" dedi.

Sakatlığından dolayı zorlandığını dile getiren 21 yaşındaki oyuncu, "Elimden gelenin en iyisini yaptım. Son maçta hem takımım hem de ülkem için elimden gelenin en iyisini yapacağım" ifadelerinde bulundu.

'FUTBOLDA NE YAZIK Kİ İSTATİSTİKLER KAZANMIYOR'

İki maçta da ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Yıldız, "Çok kötü bir şekilde elenmedik. İstatistiklerin birçok alanında ilk sıradayız. En fazla şut sayısı ve birçok açıdan birinci sıradayız. İki maçta da elimizden gelenin iyisini yaptık. Futbolda ne yazık ki istatistikler kazanmıyor. Netice itibarıyla rakipler gol attı, biz atamadık" dedi.

ABD'nin çok iyi bir takım olduğunu dile getiren Kenan Yıldız, sözlerine şöyle devam etti:

"Kadroları çok iyi. Birlikte oynadığım arkadaşlarım da var. Değişiklikler yapacaklardır. Futboldur bu. Biz de kendimizi ona göre ayarlayacağız."

Su molalarıyla ilgili gelen soruya Kenan Yıldız, şöyle cevap verdi:

"Su molaları o kadar kötü değil, biraz ara veriyoruz. Bunu çok iyi yönetmemiz lazım. Her maç farklı yerde oynuyoruz. Çok sıcakta oynuyorsanız biraz serinlemek için iyi olabiliyor."

Milli futbolcu Can Uzun ile kardeş gibi olduklarını söyleyen Kenan Yıldız, "Can'ı çok severim. Kararlar her zaman teknik direktöründür. Ben de onun oynamasını isterim. Bununla ilgili yorum yapamam" dedi.

Milli futbolcu Kenan Yıldız, sözlerini ise şöyle noktaladı:

"10 yaşındayken her zaman turnuva oynamak gibi hayaller kurarsınız. Futbol, dünyada güzel bir spor. Birçok genç yetenek oluyor. Tabii baskı oluşuyor, futbol böyle. Bunu genç yaşta öğrenmek zorunda kalıyoruz."

Kaynak: DHA

Kenan Yıldız, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kenan Yıldız: Üzgünüm, Başaramadık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Katliam gibi zincirleme kaza Araçlar alev aldı, 3 kişi feci şekilde can verdi Katliam gibi zincirleme kaza! Araçlar alev aldı, 3 kişi feci şekilde can verdi
Trump’a İran şoku ABD Senatosu savaş yetkilerini kısıtlama kararı aldı Trump'a İran şoku! ABD Senatosu savaş yetkilerini kısıtlama kararı aldı
Peru’da seçim krizi Kaybetmeye yakın aday sonucu tanımayacağını açıkladı Peru'da seçim krizi! Kaybetmeye yakın aday sonucu tanımayacağını açıkladı
Almanya’da telsiz arızası nedeniyle ülke genelinde tren seferleri durduruldu Almanya'da telsiz arızası nedeniyle ülke genelinde tren seferleri durduruldu
ABD, Tel Aviv’deki yakıt ikmal uçaklarını çekmeye başladı ABD, Tel Aviv'deki yakıt ikmal uçaklarını çekmeye başladı
İşte Dünya Kupası bu Tek golle 3 puanı aldılar, rakiplerini elediler İşte Dünya Kupası bu! Tek golle 3 puanı aldılar, rakiplerini elediler

03:07
Yenilmezlik serileri 40 maç oldu Fas, Haiti’yi 2 kez geriye düşmesine rağmen devirdi
Yenilmezlik serileri 40 maç oldu! Fas, Haiti'yi 2 kez geriye düşmesine rağmen devirdi
02:24
Montella’dan istifa sorusuna yanıt
Montella'dan istifa sorusuna yanıt
23:56
İsviçre, Kanada’yı yenerek liderliği kaptı
İsviçre, Kanada'yı yenerek liderliği kaptı
23:53
Trump: KAAN’da Ankara’nın istediği olacak
Trump: KAAN'da Ankara'nın istediği olacak
21:55
İçeriğinde neler var, nasıl uygulanacak Süreç yasasında yeni detaylara Haberler.com ulaştı
İçeriğinde neler var, nasıl uygulanacak? Süreç yasasında yeni detaylara Haberler.com ulaştı
21:39
8 yıldır ekranlardan uzak olan Gamze Özçelik setlere geri döndü
8 yıldır ekranlardan uzak olan Gamze Özçelik setlere geri döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 05:06:21. #7.13#
SON DAKİKA: Kenan Yıldız: Üzgünüm, Başaramadık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.