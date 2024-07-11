Kepez Belediyesi Spor Kulübü Yaz ve Kış Spor Kurslarına Katılan Öğrenciler Yeni Arkadaşlar Ediniyor - Son Dakika
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Kepez Belediyesi Spor Kulübü Yaz ve Kış Spor Kurslarına Katılan Öğrenciler Yeni Arkadaşlar Ediniyor

Kepez Belediyesi Spor Kulübü Yaz ve Kış Spor Kurslarına Katılan Öğrenciler Yeni Arkadaşlar Ediniyor

Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün yaz ve kış spor kurslarına katılan öğrenciler, spor disiplini ile tanışmanın yanında en mutlu günlerini birlikte geçirdikleri yeni arkadaşlar da ediniyor. Yaz tatilini spor disiplininde geçiren Kepez Belediyesi Spor Kulübü kursiyerleri, aynı zamanda en mutlu günlerini yeni arkadaşlarıyla paylaşıyor.

11.07.2024 10:28  Güncelleme: 10:36
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Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün yaz ve kış spor kurslarına katılan öğrenciler, spor disiplini ile tanışmanın yanında en mutlu günlerini birlikte geçirdikleri yeni arkadaşlar da ediniyor.

Yaz tatilini spor disiplininde geçiren Kepez Belediyesi Spor Kulübü kursiyerleri, aynı zamanda en mutlu günlerini yeni arkadaşlarıyla paylaşıyor. İlk kez tekvando eğitimi alan öğrencilerden Zeynep Beyza Beydilli, 10. yaşını salonda antrenman sonrasında kutladı. Evde yaptığı kutlama pastası ile birlikte Turgut Özal Spor Salonu'na gelen anne Zehra Özdemir, kızının mutluluğunu spor arkadaşları ile paylaşmasını istedi. Yaklaşık 40 kursiyere birer boyama kitabı da hediye eden anne Özdemir, sporcu adaylarını sevindirdi. Ders sonunda yeni öğrencisinin kutlamasına katkı koyan Antrenör Derya Uyankaya, "Öğrencilerimin tekvando disipliniyle yetişmesi çok önemli. Ama asıl önemli olan iyi bir insan olmaları. Tekvandocularıma her zaman bol kitap okumalarını ve toplumda sağlıklı ilişkiler kurmalarını tavsiye ederim" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kepez Belediyesi Spor Kulübü Yaz ve Kış Spor Kurslarına Katılan Öğrenciler Yeni Arkadaşlar Ediniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kepez Belediyesi Spor Kulübü Yaz ve Kış Spor Kurslarına Katılan Öğrenciler Yeni Arkadaşlar Ediniyor - Son Dakika
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