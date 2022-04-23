Kepez Belediyespor'da 3. lige çıkmanın coşkusu yaşanıyor - Son Dakika
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Kepez Belediyespor'da 3. lige çıkmanın coşkusu yaşanıyor

23.04.2022 09:39
Kepez Belediyespor'da 3. lige çıkmanın coşkusu yaşanıyor

Karaman'da yapılan Bölgesel Amatör Lig (BAL) bölge birinciliği karşılaşmasında Adana 1954 Futbol Kulübü'nü penaltılarla 5-4 yenen Kepez Belediyespor'da TFF 3. Lige çıkmanın mutluluğu yaşanıyor.

Karaman'da yapılan Bölgesel Amatör Lig (BAL) bölge birinciliği karşılaşmasında Adana 1954 Futbol Kulübü'nü penaltılarla 5-4 yenen Kepez Belediyespor'da TFF 3. Lige çıkmanın mutluluğu yaşanıyor.

Kepez Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karaman Kemal Kaynaş Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Hakan Çatal, kulübün onursal başkanı Mustafa Yılmaz, kulübün yönetim kurulu üyeleri, çeşitli branş antrenörleri ile kulüp personeli izledi.

Kepezli futbolcular, karşılaşma sonunda teknik direktörleri Şakir Filiz ile Belediye Başkanı Tütüncü'yü havaya fırlatırken, takımlarını 11 yıl aradan sonra yeniden 3'üncü lige çıkarmanın sevincini yaşadılar.

Oyuncuları alkışlayarak tebrik eden Tütüncü, bu başarıyı Kepez'in sporsever gençlerine armağan ettiklerini belirtti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kulüp Başkanı Çatal, sezon başında, "O sezon bu sezon olacak" parolasıyla yola çıktıklarını belirterek, "Başkan Tütüncü ve onursal başkanımız Yılmaz da buna inandı. Bütün idarecilerimiz ve sporcularımız inandı. Kepez her şeyin daha iyilerine layık. Gelecek sezon 3. Lig'de daha güzel şeyler yapacağız" ifadelerini kullandı.

Kepez'e şampiyonlukların yakışacağını söyleyen teknik direktör Şakir Filiz de, sezon başında koydukları hedefe ulaştıklarını belirtti.

Maçı penaltılarla kazanacaklarını öngördüğünü vurgulayan Filiz, "Bu takıma emek veren sekreteryasından aşçısına, zamanımı esirgediğim aileme kadar emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bugün bizim günümüz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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