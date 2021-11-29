Kepez Belediyespor, grup liderliğini sürdürüyor

Sahasında ağırladığı Denizli Sarayköy Spor'u tek golle yenen Kepez Belediyespor, grup liderliğini sürdürdü.

Sahasında ağırladığı Denizli Sarayköy Spor'u tek golle yenen Kepez Belediyespor, grup liderliğini sürdürdü. Lige yükselme hedefindeki Kepez Belediyespor, sahasında ağırladığı Denizli Sarayköy Spor'u 1-0 yenerek grubunun liderliğini sürdürdü. Hasan Doğan Stadı'ndaki karşılaşmayı Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Hakan Çatal, takımın sponsoru Mustafa Yılmaz ve AK Partili belediye meclis üyeleri izledi. İlk yarıda başa baş mücadele eden Kepez Belediyespor, ikinci yarıda gol için yüklenmeye başladı. Dakikalar 81'i gösterdiğinde Ahmet Keleş'in getirip verdiği topu, Kemal Bolat plase vuruşuyla gole çevirdi. Bu galibiyet ile grubundaki puanını 13'e çıkaran Kepez Belediyespor, 5 Aralık'ta deplasmanda grup ikincisi Korkuteli Belediye Spor ile maça çıkacak. - ANTALYA

Son Dakika

Gram altın fiyatı 723 liradan işlem görüyor

İngiltere'de kar fırtınası sebebiyle 61 kişi, üç gündür bir barda mahsur

DSÖ'den korkutan koronavirüs açıklaması: Omicron varyantının küresel yayılma riski çok yüksek

Fatih Terim'siz Galatasaray'a ağır fatura

Bülent Arınç'tan "Bugün seçim olsa kim kazanır?" sorusuna yanıt: Ben önümü göremiyorum, ufkum daraldı

Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç: Erdoğan'a rakip olmayacağım diye bir içtihatta bulundum ama değişebilir, beni fazla zorlamasınlar

Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş!