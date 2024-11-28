Kepez Belediyespor Judo Takımı, Şampiyonalara Hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kepez Belediyespor Judo Takımı, Şampiyonalara Hazırlanıyor

Kepez Belediyespor Judo Takımı, Şampiyonalara Hazırlanıyor

Kepez Belediyespor Kulübü Judo Takımı, aralık ayında başlayacak şampiyona ve turnuvalara hazırlanmak için haftada 5 gün antrenman yapıyor. Antrenör Canan Adıgüzel Sezgin, takımın başarılarıyla yeni sporcuların katılımının artacağını belirtti.

28.11.2024 10:48  Güncelleme: 10:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kepez Belediyespor Kulübü Judo Takımı, aralık ayından itibaren başlayacak şampiyona ve turnuvalara hazırlanıyor.

Yaklaşık 40 sporcusu olan Kepez Belediyespor Kulübü Judo Takımı, aralık ayında düzenlenecek şampiyona ve turnuvalar için çalışıyor. Kepez Çok Amaçlı Spor Salonu'nda haftada 5 gün antrenman yapan Kepezli gençler, son hazırlıklarını yapıyor.

"Yeni sporcu gelmesi için görüşmeler yapıyoruz"

Aralık ayında ortaokullar arası, ocak ayından itibaren ise küçükler, gençler ve büyükler Türkiye şampiyonalarının takvime alınması üzerine, teknik geliştirme antrenmanlarına hız verildi. Bu sporun rakibi kaba kuvvet kullanmadan, zeka yoluyla alt etmek olduğunu hatırlatan antrenör Canan Adıgüzel Sezgin, "Takımımız başarı sağladıkça yeni katılımlar gerçekleşiyor. Grup halinde yeni sporcu gelmesi için çeşitli görüşmeler yapıyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Kepez Belediyespor, Etkinlikler, Aralık, Kepez, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kepez Belediyespor Judo Takımı, Şampiyonalara Hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:35 Sahte dolarların piyasaya sürüldüğü iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı Sahte dolarların piyasaya sürüldüğü iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı
11:34 İstanbul’a ne zaman kar yağacak Canlı yayında tarih verildi İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Canlı yayında tarih verildi
11:12 Muhabirlere görüntü yasağı Meclis’i fena karıştırdı Muhabirlere görüntü yasağı Meclis'i fena karıştırdı
10:57 Muhtarın yerine de kayyum atandı Muhtarın yerine de kayyum atandı
10:12 Halep’te taarruz başlatan Esed karşıtı Heyet Tahrir Şam 32 bölgeyi ele geçirdi Halep'te taarruz başlatan Esed karşıtı Heyet Tahrir Şam 32 bölgeyi ele geçirdi
16:23 Beşiktaş Başkanı Hasan Arat’tan ilk açıklama: Artık kulübün siyasetinden sorumlu olacağım Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan ilk açıklama: Artık kulübün siyasetinden sorumlu olacağım
16:01 RTÜK’ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza RTÜK'ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza
15:57 İngiltere’de PKK operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı İngiltere'de PKK operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı
15:56 RTÜK, Acun Ilıcalı’nın kanallarına yasadışı bahis reklamından ceza verdi RTÜK, Acun Ilıcalı'nın kanallarına yasadışı bahis reklamından ceza verdi
15:55 Beşiktaş’ta Hasan Arat’ın istifası sonrası Sergen Yalçın sesleri yükseliyor Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın istifası sonrası Sergen Yalçın sesleri yükseliyor
15:54 Yakaladığı horoz “anne“ diye bağırınca kesmekten vazgeçti Yakaladığı horoz "anne" diye bağırınca kesmekten vazgeçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 12:06:46. #1.11#
SON DAKİKA: Kepez Belediyespor Judo Takımı, Şampiyonalara Hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.