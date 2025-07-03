Kepez Belediyespor\'un Genç Yetenekleri Avrupa Sahnesinde

Kepez Belediyespor Kulübü sporcuları Ceylin Çetin ve Meryem Ramiz, Alanya'da başlayan EHF U17 Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası'nda milli forma ile Türkiye'yi temsil edecek.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 3-6 Temmuz 2025 tarihleri arasında düzenlenecek olan EHF 2025 U17 Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası heyecanı başladı. Turnuvada ülkemizi temsil edecek isimler arasında Kepez Belediyesi forması giyen genç yetenekler Ceylin Çetin ve Meryem Ramiz de bulunuyor. Alanya'daki son kamp dönemine davet edilen oyuncular, milli formayla Avrupa sahnesinde mücadele etmenin gururunu yaşatacak. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, yaptığı açıklamada, "Kepez'in genç kızları milli arenada gösterdikleri başarılarla hepimizi gururlandırıyor. Alanya'da gerçekleşen bu organizasyon, sporun gençlerimiz arasında gelişmesine ve ülkemizin uluslararası arenada adını duyurmasına büyük katkı sağlıyor" dedi. - ANTALYA