Kepez Belediyespor ve Antalya Basketbol U12 Takımları Hazırlık Maçı Yaptı

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Antalya'nın basketbolda köklü kulüplerinden Kepez Belediyespor ile Antalya Basketbol U12 takımları lig öncesi hazırlık maçı yaptı

Antalya'nın basketbol altyapısında en köklü takımlarından Kepez Belediyespor Kulübü ile Antalya Basketbol, U12 takımlarıyla dostluk havasında hazırlık maçı yaptı. Turgut Özal Spor Salonu'ndaki karşılaşmayı 22-20 Kepez Belediyespor kazandı. Velilerin parkede mücadele eden çocuklarını büyük heyecan içinde izlediği karşılaşmada, ligde karşılaşacak olan takımlar birbirlerini tarttı. Resmi maç havasında geçen 40 dakikada her iki koç, oyuncularının eksikliklerini görmüş oldu. Sürekli oyuncularını yönlendiren koçlar, son düdüğün ardından toplu fotoğraf çektirerek günü ölümsüzleştirdi. - ANTALYA