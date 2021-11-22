Kepez'de kadın sporlarına yoğun ilgi

Kepez Belediyesi'nin ücretsiz düzenlediği kadın sporlarında, Ekim ayından bu yana 4 grup halinde 300 kadın katıldı.

Kepez Belediyesi'nin verdiği hizmetler arasında kadınların favorisi olan kadın sporlarında yeni bir döneme girildi. Ekim ayında başlayan yeni kurslara, 250 yeni kursiyer katıldı. Turgut Özal Spor Salonunda pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 10.00 ile 11.00 arasında, Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu salonlarında ise aynı günler saat 09.30 ile 10.30 arasında yapılan kurslara ilgi beklenen seviyede oldu.

"Her seferinde farklı ders"

Kadın Sporları Koordinatörü Begüm Gököz, step, aerobik, plates ve zumba eğitimlerine olan ilginin de giderek arttığını söyledi. Eğitmenlerin her seferinde farklı olacak şekilde düzenlediği programa göre spor yapan kadınlar, yine ücretsiz olarak Diyetisyen Serap Bozkır'ın hazırladığı beslenme programına göre diyet de yapıyor. Kursiyerlerin sağlık durumlarına göre hazırlanan diyet programı, Kepezli kadınların formda olmasını sağlıyor. - ANTALYA