Play-off mücadelesi veren Kepez'in genç kadın basketbolcuları, kıran kırana geçen maçta en stresli zafer sevincini yaşadı.
Antalya Şampiyonası için Play-Off bileti mücadelesi veren Kepez Belediyespor Kulübü U14 Kadın Basketbol Takımı, Muratpaşa Belediyesini kıran kırana mücadele sonucunda son 2 dakikada bulduğu sayılarla yendi. Antalya Spor Salonu'nda oynanan ve başa baş geçen karşılaşmada, kolay attıkları şutları üst üste kaçıran Kepezli kızlar büyük stres yaşattı. İki sayı önde oldukları karşılaşmanın son saniyesinde kazanılan faul atışı fark 4 sayıya çıktı. Mücadele Kepez Belediyespor'un 46-41 galibiyeti ile sona erdi. - ANTALYA
Son Dakika › Spor › Kepezli Genç Basketbolculardan Stres Dolu Zafer - Son Dakika
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