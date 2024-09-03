Kerem Aktürkoğlu, Benfica ile 2029'a Kadar Anlaşma Sağladı

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PORTEKİZ ekibi Benfica, Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu ile 2029 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibi Benfica'ya transfer oldu. Benfica'dan yapılan açıklamada, gece saatlerinde Lizbon'a giden 25 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Kerem Aktürkoğlu, 2029 yılına kadar Portekiz ekibinde forma giyecek.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN GALATASARAY'DA 46 GOL, 42 ASİST

Galatasaray'ın 2020 yılında 24Erzincanspor'dan kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı forma ile 179 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 46 gol atan Kerem Aktürkoğlu, 42 tane de asist katkısı sağladı.