Kerem Aktürkoğlu'ndan Benfica taraftarını yıkan haber - Son Dakika
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Spor

Kerem Aktürkoğlu'ndan Benfica taraftarını yıkan haber

Kerem Aktürkoğlu\'ndan Benfica taraftarını yıkan haber

Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz devindeki kariyerine mükemmel bir başlangıç yapmıştı. Ancak millî futbolcu, son oynadığı Atletico Madrid maçında sağ bacağına darbe alarak teknik direktör Bruno Lage'i endişelendirdi. Kerem'in bir sonraki maçta oynayıp oynamayacağı belirsiz.

04.10.2024 16:26
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Galatasaray'dan Benfica'ya imza atan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz devindeki kariyerine harika bir başlangıç yapmıştı. Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e gol atan millî futbolcudan endişelendiren bir haber geldi.

Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta mücadelesinde çarşamba akşamı Atletico Madrid'i konuk etti. Ev sahibi ekip maçı 4-0 kazanırken Kerem Aktürkoğlu, maçın ilk golünü atan isim oldu.

6 GOLE KATKI SAĞLADI

Kerem Aktürkoğlu, Benfica formasıyla şu ana kadar toplamda beş maça çıktı. Millî futbolcu, söz konusu beş karşılaşmada dört gol atıp iki asist yaptı ve kısa sürede büyük etki oluşturdu.

"BACAĞINA DARBE ALDI"

Öte yandan Benfica'da Nacional ile oynanacak karşılaşma öncesinde Kerem Aktürkoğlu şoku yaşandı. Galatasaray'ın eski yıldızından gelen kötü haberi A Bola gazetesi duyurdu. Söz konusu haberde, "Atletico Madrid galibiyetinde ilk golü atan Türk kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, sağ bacağına darbe aldı. Kerem'in bir sonraki maçta oynayıp oynamayacağı bu nedenle belirsiz. Son maçta da bazı yıpranmalar yaşayan Aktürkoğlu önümüzdeki birkaç gün boyunca izlenecek. Kerem'in dün hâlâ bazı şikayetleri vardı. Bu yüzden önümüzdeki birkaç gün, onun iyileşip iyileşmediğini görmek için çok önemli olacak" ifadelerine yer verildi.

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray, Benfica, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kerem Aktürkoğlu'ndan Benfica taraftarını yıkan haber - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Türk Ak:
    1.60 boy balon patladı fizik mi var ne olacaktı ki 6 58 Yanıtla
  • Enver Atabey:
    Çok şişirdiler 5 41 Yanıtla
  • yavuz sel:
    tamam bizim evladımız haber yapında, başlık ne? içerik ne? öyle bir başlık atıyorsunuz ki! icerik se önümüzdeki maç oynayacak mı? oynamayacak mi? başlığa bakan başına büyük bir şey geldi sanar. 9 0 Yanıtla
  • unal kayaer:
    Hep söylerim GS böyle bir oyuncuyu bedava bıraktı bence. Adam koşuyor mücadele ediyor gol atıyor attırıyor efendi bir oyuncu üstelik 6 1 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Hiç bir şey olmaz!Kafanızı yormayın! 1 0 Yanıtla
  • Ali :
    Bu Avrupa futbolu Türkiye ligine benzemez. 0 0 Yanıtla
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