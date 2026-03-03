Kestel Çilekspor'dan Hakemlere Sert Tepki - Son Dakika
Kestel Çilekspor'dan Hakemlere Sert Tepki

03.03.2026 20:59
Kestel Çilekspor, son hakem kararlarını eleştirerek adalet talep etti ve kaybedilen puanları vurguladı.

3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Kestel Çilekspor'da başkan Kemal Tan ve yönetim kurulu üyeleri, son haftalardaki hakem kararlarına ilişkin bir açıklama yayımladı. Sezon boyunca birçok hatalı kararın takımı olumsuz etkilediğinin savunulduğu açıklamada, son oynanan İnkilapspor deplasmanında 90'ıncı dakikada verilmeyen penaltı pozisyonunun bardağı taşıran son damla olduğu ifade edildi.

Başkan Kemal Tan ve yönetim tarafından yapılan açıklamada, "Haftalarca hakemlerin hata yapabileceğini savunduk. Ancak defalarca haksız verilen penaltılar, ceza sahası dışındaki müdahalelere çıkan kararlar, kırmızı kartlar ve çalınan düdükle kaybolan puanlar artık canımızı yakmıştır. Son maçta 90'ıncı dakikada verilmeyen penaltı ile 2 puanımız gasp edilmiştir. Isınma esnasında futbolcularımıza bağıran, maç içinde yetkilerini keyfi kullanan anlayışı kabul etmiyoruz. Hakkımızı helal etmiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

'ÇALINAN PUANLARI PLANLAYAMIYORUZ'

Sezon başında tüm giderlerin planlandığı ancak hakem hataları nedeniyle kaybedilen puanların hesaplanamayacağı belirtilerek, "Sezon giderlerini, futbolcu maliyetlerini, sağlık harcamalarını planlayabiliyoruz. Ancak çalınan puanları planlayamıyoruz. Sahada gördüğünü çalacak, binlerce kişinin hakkına girmeyecek adaletli hakemler istiyoruz. Haksızlık karşısında susmayacağız" sözlerine yer verildi.

Kestel Çilekspor cephesi, hiçbir takımın hakkının yenmediği, mücadelenin sahada kazanıldığı bir futbol ortamı talep ettiklerini belirterek açıklamasını, "Adalet istiyoruz" sözleriyle tamamladı.

