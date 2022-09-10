Atıcılık: Plak Atışları Avrupa Şampiyonası - Son Dakika
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Atıcılık: Plak Atışları Avrupa Şampiyonası

10.09.2022 15:18
Atıcılık: Plak Atışları Avrupa Şampiyonası

Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenen Plak Atışları Avrupa Atıcılık Şampiyonası'nda skeet karışık takım kategorisinde müsabakalar yapıldı.

Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenen Plak Atışları Avrupa Atıcılık Şampiyonası'nda skeet karışık takım kategorisinde müsabakalar yapıldı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Larnaka kentindeki organizasyonda skeet karışık takım kategorisinde milli sporcu Mustafa Serhat Şahin ve Nur Banu Balkancı, toplamda atıkları 136 puanla 21'inci sırada yer aldı.

Aynı müsabakada yarışan Salih Hafız ve Sena Can toplamda attıkları 127 puanla 24'üncü oldu.

Organizasyon, yarın skeet kadın ve erkek takım müsabakalarıyla sona erecek.

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Kaynak: AA

Kıbrıs Rum Kesimi, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Atıcılık: Plak Atışları Avrupa Şampiyonası - Son Dakika

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