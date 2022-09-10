Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Larnaka kentindeki organizasyonda skeet karışık takım kategorisinde milli sporcu Mustafa Serhat Şahin ve Nur Banu Balkancı, toplamda atıkları 136 puanla 21'inci sırada yer aldı.

Kaynak: AA

Kıbrıs Rum Kesimi, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Atıcılık: Plak Atışları Avrupa Şampiyonası - Son Dakika

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