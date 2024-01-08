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Kılıçaslan Yıldızspor ve Gençlerbirliği Berabere Kaldı - Son Dakika
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Kılıçaslan Yıldızspor ve Gençlerbirliği Berabere Kaldı

Kadınlar 2. Lig C Grubu'nda Kılıçaslan Yıldızspor, evinde oynadığı maçta Gençlerbirliği ile golsüz berabere kaldı. Maçta Kılıçaslan Yıldızspor'dan Ceyda Doğan kırmızı kart gördü.

Kılıçaslan Yıldızspor ve Gençlerbirliği Berabere Kaldı
08.01.2024 - 15:07,
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Kadınlar 2. Lig C Grubu'nda ligin 7. haftasında Kılıçaslan Yıldızspor, evinde oynadığı maçta Gençlerbirliği ile golsüz berabere kaldı.

Stat: Sümer Stadı

Hakemler: Ali Yıldız, Şule Öztürk, Sinem Özpınar

Kılıçaslan Yıldızspor: Senet Servet İnci, Aysu Yılmaz, Esra Kılıçkaya, Mervenaz Turhan, Merve Fırtına, Zeynep Hekimhan, Ceyda Doğan, Emin Doğan, Gülbahar Yıldız, Pınar Çeri (Büşra dk.90), Fatma Yaren Akın

Gençlerbirliği: Deniz Aydemir, Sude Ezgi Arslan, Gizem Feyza Kılçık, Ayşe Baştürk, İklim Nur Özay, Reyhan Aydoğmuş (Ramia Hira Demir dk.65), Şeymanur Ercan, İklim Ateş, Kardelen Tekinışık (Zeynep Simge İbiş dk.90), Ayşe Abak, Sude Naz Açık (Azra Özcan dk.85)

Sarı Kartlar: Merve Fırtına, Emine Aysel, Senem Servet İnci, Esra Nur Kılıçkaya (Kılıçaslan Yıldızspor), Şeymanur Ercan, Gizem Feyza Kılçık, İklim Ateş (Gençlerbirliği)

Kırmızı Kart: Ceyda Doğan (dk.78) (Kılıçaslan Yıldızspor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kılıçaslan Yıldızspor ve Gençlerbirliği Berabere Kaldı - Son Dakika
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