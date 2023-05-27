Kılıçdaroğlu'nun son seçim vaadi futbolseverlere: Maçlar artık şifresiz TRT'de yayınlanacak - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'nun son seçim vaadi futbolseverlere: Maçlar artık şifresiz TRT'de yayınlanacak

27.05.2023 13:01

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın yapılacak seçimler öncesi vaatlerini sıralamaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu son olarak lig maçlarının TRT'de şifresiz yayınlanmasını sağlayacaklarını belirterek "Milletin küçücük zevklerini bile çaldılar" ifadelerini kullandı.

Yarın yapılacak cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri öncesi Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bu kez futbolseverleri yakından ilgilendiren bir vaat geldi.

"MAÇLAR ARTIK ŞİFRESİZ OLACAK"

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Kılıçdaroğlu, yaptığı son paylaşımda seçimi kazanması durumunda lig maçlarının şifresiz yayınlanmasını sağlayacağını belirtti. Kılıçdaroğlu paylaşımında "Seçimi kazandıktan sonra, ilk imzalayacağım kararnamelerden biri, maçların artık şifresiz olarak TRT'de yayınlanmasını sağlamak. Milletin küçücük zevklerini bile çaldılar. Böylece milleti TRT'yle de barıştıracağım ve TRT gerçekten milletin kanalı olacak" ifadelerine yer verdi.

İşte Kılıçdaroğlu'un o paylaşımı;

Kılıçdaroğlu'nun son seçim vaadi futbolseverlere: Maçlar artık şifresiz TRT'de yayınlanacak

YORUMLAR (1)
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Kılıçdaroğlu'nun son seçim vaadi futbolseverlere: Maçlar artık şifresiz TRT'de yayınlanacak Kılıçdaroğlu'nun son seçim vaadi futbolseverlere: Maçlar artık şifresiz TRT'de yayınlanacak

Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kılıçdaroğlu'nun son seçim vaadi futbolseverlere: Maçlar artık şifresiz TRT'de yayınlanacak - Son Dakika


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