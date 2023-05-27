Kılıçdaroğlu'nun son seçim vaadi futbolseverlere: Maçlar artık şifresiz TRT'de yayınlanacak

Yarın yapılacak cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri öncesi Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bu kez futbolseverleri yakından ilgilendiren bir vaat geldi.

"MAÇLAR ARTIK ŞİFRESİZ OLACAK"

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Kılıçdaroğlu, yaptığı son paylaşımda seçimi kazanması durumunda lig maçlarının şifresiz yayınlanmasını sağlayacağını belirtti. Kılıçdaroğlu paylaşımında "Seçimi kazandıktan sonra, ilk imzalayacağım kararnamelerden biri, maçların artık şifresiz olarak TRT'de yayınlanmasını sağlamak. Milletin küçücük zevklerini bile çaldılar. Böylece milleti TRT'yle de barıştıracağım ve TRT gerçekten milletin kanalı olacak" ifadelerine yer verdi.

İşte Kılıçdaroğlu'un o paylaşımı;



