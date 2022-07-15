Kırklareli'nde 9. Koca Yusuf Yağlı Pehlivan Güreşleri başladı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 9. Koca Yusuf Yağlı Pehlivan Güreşleri başladı

15.07.2022 15:49

- Kırklareli'nde 9. Koca Yusuf Yağlı Pehlivan Güreşleri başladı Kırklareli'nin Kavaklı beldesinde 9. Koca Yusuf Yağlı Pehlivan Güreşleri, minik boyların kol bağlamasıyla başladı.

- Kırklareli'nde 9. Koca Yusuf Yağlı Pehlivan Güreşleri başladı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Kavaklı beldesinde 9. Koca Yusuf Yağlı Pehlivan Güreşleri, minik boyların kol bağlamasıyla başladı.

Kırklareli'nin Kavaklı beldesinde bu yıl 9.'su düzenlenen Koca Yusuf Yağlı Pehlivan Güreşleri, minik boyların müsabakalarıyla başladı. Kavaklı korusunda gerçekleşen organizasyonda 13 ayrı kategoride 250 pehlivan güreşecek.

9. Koca Yusuf Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde 26 başpehlivan kol bağlayacak.

YORUMLAR
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16. Kunduz Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Mustafa Taş oldu 16. Kunduz Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Mustafa Taş oldu ZONGULDAK - Yaraşlıyörük Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Faruk Akkoyun oldu ZONGULDAK - Yaraşlıyörük Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Faruk Akkoyun oldu
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kırklareli'nde 9. Koca Yusuf Yağlı Pehlivan Güreşleri başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'nde 9. Koca Yusuf Yağlı Pehlivan Güreşleri başladı - Son Dakika
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