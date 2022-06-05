Türkiye Hokey Federasyonu Başkan Vekili Bayram Yüksel ile Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdür Yardımcısı Süleyman Çetin de müsabakaları takip etti.

Kaynak: İHA

Çocuk İzleme Merkezi, Kırklareli, Norveç, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Kırklareli'nde Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası mücadeleleri devam ediyor - Son Dakika

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