Kırklareli'nde Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası mücadeleleri devam ediyor - Son Dakika
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Kırklareli'nde Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası mücadeleleri devam ediyor

05.06.2022 00:57
Kırklareli'nde Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası mücadeleleri devam ediyor

Kırklareli ev sahipliğinde Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası mücadeleleri sürüyor.

Kırklareli ev sahipliğinde Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası mücadeleleri sürüyor.

Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası Kırklareli ev sahipliğinde dün başlamıştı. Müsabakaların 2. gününde 2 Norveç temsilcisi karşı karşıya geldi. Kringsja Sports Klubb ile Mortensrud-Aker SK'nın kıyasıya süren mücadelesinde 4-3'lük skor ile Kringsja Sports Klubb kazandı.

Şampiyonada Türkiye temsilcisi Nizip Zeugma Spor Kulübü ilk maçında Malta ekibi Qormi HC ile bugün mücadele edecek.

Türkiye Hokey Federasyonu Başkan Vekili Bayram Yüksel ile Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdür Yardımcısı Süleyman Çetin de müsabakaları takip etti.

Öte yandan mücadele 6 Haziran Pazartesi günü sona erecek. - KIRKLARELİ

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Kaynak: İHA

Çocuk İzleme Merkezi, Kırklareli, Norveç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kırklareli'nde Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası mücadeleleri devam ediyor - Son Dakika

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