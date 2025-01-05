Kırklarelispor, Sipay Bodrum FK'yı Ağırlayacak

Nesine 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK'yı konuk edecek.
Kırklarelispor Kulübünden yapılan açıklamada, Atatürk Stadı'nda 8 Ocak Çarşamba oynanacak karşılaşmanın 13.00'de başlayacağı belirtildi.
Açıklamada, karşılaşma için 4 bin biletin satışa sunulduğu, 300 liradan satılan biletlerin kulüp binasından temin edilebileceği kaydedildi.
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