Kırkpınar'da Favori: Feyzullah Aktürk

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 9 kez başpehlivan olarak Cumhuriyet dönemi rekorunu elinde bulunduran ve altın kemerin iki kez daimi sahibi olan Ahmet Taşçı, bu yılki organizasyonda başpehlivanlık için en güçlü aday olarak Feyzullah Aktürk'ü gördüğünü söyledi.

Türk yağlı güreş tarihine adını altın harflerle yazdıran, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde kazandığı 9 başpehlivanlıkla Cumhuriyet dönemi rekorunu elinde bulunduran 67 yaşındaki Ahmet Taşçı, aktif güreş yaşamını noktalamasına rağmen er meydanını yakından takip etmeyi sürdürüyor.

Kırkpınar'da üç kez üst üste başpehlivan olarak altın kemerin daimi sahibi olma başarısını iki kez (1990-1991-1992 ve 1995-1996-1997) yaşayan Taşçı, AA muhabirine, CW Enerji Yağlı Güreş Ligi ve diğer organizasyonları takip ettiğini, güreşlere baktığında başpehlivanlardan Feyzullah Aktürk'ün öne çıktığını söyledi.

Feyzullah Aktürk'ün Kırkpınar'a çok iyi hazırlandığını ifade eden Taşçı, Aktürk'ün yanı sıra Orhan Okulu, Mustafa Taş, Ali Gürbüz, Erkan Taş, Enes Doğan, Osman Kan'ın da öne çıktığını kaydetti.

Taşçı, "Tabii ki bu spor müsabakası. Sahada her şey olabilir. Herhangi bir aksilik olmazsa Feyzullah Aktürk götürür diye düşünüyorum. Lig ve diğer güreşlerde bu performansı sergilediği için Feyzullah'ı bir adım öne çıkardım. Çok fazla inanmış Feyzullah ve bence kemeri çok istiyor. O geçen sene kaçırdığı altın kemeri bu yıl almak için geçen seneden itibaren çalışmaya başlamış. Öyle olmasa bu forumda bu kondisyonda olamazdı." diye konuştu.

Bu performansın günde 2-3 saat çalışmayla kazanılamayacağını aktaran Taşçı, Aktürk'ün iyi bir kondisyon ve güçle Kırkpınar'da olacağını bildirdi.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Talimatı'nda yapılan değişikliğe eleştiri

Ahmet Taşçı, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Talimatı'nda bu yıl yapılan değişiklikle 3 yıl art arda başpehlivanlık kazananların yanı sıra farklı dönemlerde 5 kez birincilik alan başpehlivanların da altın kemerin daimi sahibi olmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bu konuda tedirgin ve rahatsız olduğunu dile getiren Taşçı, şöyle konuştu:

"Yani itibarsızlaşmaya çalıştırıyorlar Kırkpınar'ımızı, Edirne'mizi, tarihimizi, kültürümüzü, yaklaşık 700 yıllık bir gelenek bu. Bugüne kadar gelmiş 3 yıl art arda birinci olanın daimi kemeri almasıyla devam eden, bu kadar itibar, ilgi gören bir Kırkpınar'a yeni bir itibar mı kazandırmaya çalışıyorlar? Bunu tam olarak yetkili ağızlardan da dinlemedim ama artık ayyuka çıktı. 5 yıl aralıklı kemer alanlara da daimi kemer verilecekmiş. Yani ben bugün güreşiyor olsam onu zaten kabul etmezdim. Onun bir itibarı olmaz. Değerli olan tarihten geleni, kültürden geleni yaşamak, yaşatmak. Yanlış bana göre. Çok net olarak da bilmiyorum. Edirne'ye gittiğimiz zaman bunu öğreneceğiz. Motive etmek için 'Biz o güreşçilere 5 kez aralıklı başpehlivan olsalar da federasyon olarak kemer veriyoruz.' diyebilirler. Gayet de güzel olur ama bunu Kırkpınar'dan ayırmaları gerekir."

"Beni 46 yaşında yenemeyenler 30-35 yaşında nasıl yeneceklerdi"

Ahmet Taşçı, güreşseverlerin kendisini bugün güreşen başpelivanlarla kıyasladığına işaret ederek, kendisini bu kıyaslamaya koymayacağını söyledi.

Bugünkü pehlivanların 1990 ila 2000 yılları arasındaki pehlivanları geçemeyeceğini savunan Taşçı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"1990 ile 2000 yılı arasındaki pehlivanlardan yine bugün birinci olacak birçok isim çıkabilir. Buna şahit olduğum da var. Birisi benim zaten. Recep Kara'yla 2004 yılında Kırkpınar final yaptım. Recep Kara 22 yaşındaydı, ben 46 yaşındaydım. Yani es kaza yendi. Bugünkü şartlarda olsa aynı duruma Recep Kara'yı düşürseler, Recep Kara'ya yeniş vermezler. Ben yenemezdim yani ama o beni düşürdüğü için yenik verdiler. Beni 46 yaşında yenemeyenler, 30-35 yaşında nasıl yeneceklerdi."

"Birisi Kırkpınar'da 9 kez başpehlivan olsun veya iki altın kemer alsın, ondan sonra benimle kıyaslasınlar." diyen Taşçı, bu kıyaslamada başpehlivanlara olan sevginin de rol oynadığını sözlerine ekledi.