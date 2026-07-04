Kırkpınar'da Güreşseverler Çadırlarda Konakladı

Edirne'ye 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek için gelen bazı güreşseverler, çadırlarda konakladı.

Gurbetçi sezonu olmasının yanı sıra Kırkpınar yoğunluğunun yaşandığı kentteki oteller, bir süre önce doldu.

Ata sporunu Sarayiçi Er Meydanı'nda izlemek isteyen ancak kalacak yer bulamayan pek çok güreş sevdalısı, geceyi geçirmek için çadır kurmayı tercih etti.

Selimiye Meydanı'ndaki Hıdır Ağa Camisi başta olmak üzere kentteki birçok caminin avlusu, çocuk parkları ve mesire alanları adeta kamp alanına dönüştü. Geceyi kurdukları çadırlarda ve araçlarında geçiren güreşseverler, sabahın ilk ışıklarıyla uyandı.

Güreşin birleştirici ruhunu yansıtan manzaralar oluşturan güreşseverler, sabah saatlerinde yeşil alanlara kurdukları yer sofralarında imece usulü hazırladıkları yiyecekleri paylaşarak hep birlikte kahvaltı yaptı.

Balıkesir'de yaşayan Beytullah Can, AA muhabirine, her yıl Kırkpınar'ı izlemek için Edirne'ye gelip çadırda konakladığını söyledi.

Çadır alanlarında sohbetlerin çok güzel olduğunu ifade eden Can, "Ata sporumuz güreş, peygamber sporu. Biz bu anı yaşamak için buralara 400-500 kilometre yol teptik. Kırkpınar, çok eskiye dayanan spor. Hoş oluyor, burada güreşleri seyretmek çok güzel." dedi.

"Köy kadınıyız, çadırda idare ediyoruz"

Dudu Şahin de eşiyle çok uzun yıllardır Kırkpınar'a geldiklerini söyledi.

Dört gün önce kente gelerek çadır kurduklarını belirten Şahin, "Burada yemek yapıp yiyoruz. Çadırda kalıyoruz. Dağda koyun kuzu çok güttük, köy kadınıyız, çadırda idare ediyoruz. Bir geçen sene gelmedim. Yıllardır geliyorum. Kırkpınar, Ali Gürbüz'ün babasından bize sevda." dedi.

Sakarya'dan gelen Akif Kara da güreş sevdası uğruna her yıl Edirne'nin yolunu tuttuğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sakarya'dan Edirne'ye geldim güreş sevdasına. Her sene geliyorum, bir aksilik olmadığı sürece. Selimiye'nin bir sevdası var, güreşlerin sevdası var, ikisini bir araya katıp buraya geliyorum. Çeşitli illerden toplanıyor arkadaşlar, bizim için de nostalji sayılıyor. Bu çadır hayatı geçmiş kültürlerimize dayanıyor. Kırkpınar bizim için ata sporumuz. Türk milleti olarak biz avcı, sportmen ve güreşçiyiz. Bunları yad etmek için güzel dostluklarımız da oluyor, kalkıp geliyoruz."