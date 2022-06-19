Kırkpınar öncesi son müsabakalarda güreşçiler ter döküyor - Son Dakika
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Kırkpınar öncesi son müsabakalarda güreşçiler ter döküyor

19.06.2022 17:13

- Kırkpınar öncesi son müsabakalarda güreşçiler ter döküyor Bin 150 güreşçi er meydanında kozlarını paylaşıyor Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 27.'si düzenlenen Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri'nde 44'ü B başpehlivan olmak üzere bin 150 güreşçi ter döküyor.

- Kırkpınar öncesi son müsabakalarda güreşçiler ter döküyor

Bin 150 güreşçi er meydanında kozlarını paylaşıyor

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 27.'si düzenlenen Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri'nde 44'ü B

başpehlivan olmak üzere bin 150 güreşçi ter döküyor.

Gebze Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 27.'si yapılan Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri, geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen 44'ü başpehlivan olmak üzere toplam bin 150 güreşçi, er meydanında birincilik için ter döküyor. Tarihi Kırkpınar Güreşleri öncesinde yapılan son müsabakada güreşçilerin kıyasıya mücadeleleri ise izleyenlerin nefeslerini kesiyor.

"Tüm güreşçilerimiz Kırkpınar öncesi son kozlarını paylaşacaklar"

Düzenlenen müsabakaya bin 150 civarında güreşçinin katıldığını söyleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "İlk etapta 850 güreşçi atılacaktı ama yoğun talep üzerine bin 150'ye çıktı. Gerçekten er meydanı olarak bugün burası bir şenlik alanına dönüştü. Tabii ki ata sporumuz sadece bizim için bir spor anlamı ifade etmiyor. Tarihe baktığımızda bazı uzlaşmalarda, bazı iki tarafın anlaşmazlıklarında dahi bir centilmenlik olarak da daima işlem görmüş. Hünkar Çayırı tabii ki Fatih'in vefat ettiği, otağını kurduğu, Roma seferi olarak bilinen sefere hazırlık aşamasında vefat ettiği bir yer. Onun maneviyatına yakışır bir şekilde burada hatıratını yaşatmak için her türlü gayreti ve çabayı devam ettireceğiz. Bizim buradaki yağlı güreşlerin başka bir özelliği de şu; Kırkpınar öncesi son müsabaka. Dolayısıyla burada tüm güreşçilerimiz Kırkpınar öncesi son kozlarını paylaşacaklar, müsabakalarını yapacaklar, antrenmanlarını yapmış olacaklar. Kırkpınar öncesi çok ciddi bir müsabaka olarak burada yaşanıyor. Biz yenilen diye bir şey düşünmüyoruz. Buraya müsabakaya çıkan herkes kazanmıştır. Çünkü spor adına, sporculuk adına bir adım öne taşımak mücadelesini ortaya koymuştur. Kırkpınar'ın aynısını burada görebiliriz diye düşünüyoruz" dedi.

Gebze'ye spor kompleksi müjdesi

Gelecek yıllarda bu alanda çok daha güçlü bir mücadeleyi ortaya koyacaklarını kaydeden Başkan Büyükgöz, "Önümüzdeki yıllarda bu güreş müsabakalarının düzenlendiği bölgede inşallah ata sporlarımızın ihya edildiği bir kompleks inşa edilecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz burada Avrupa'nın en büyük dijital müzesini hayata geçirecek. Onunla beraber de ikinci etap olarak okçuluk, binicilik gibi ata sporlarımızın icra edildiği bir spor kompleksini de hayata geçirmiş olacağız" diye konuştu.

"Her zaman geliştirmemiz gereken bir spor"

Müsabakalara 5 sporcuyla katıldıklarını aktaran Şener Yılmaz ise, "Spora ilgimiz çok fazla. Sporun hemen hemen her dalında da faaliyet gösteren sporcularımız mevcut. Gebze Gençlerbirliği Futbol Kulübü adı altında bir futbol kulübümüz var. Güreşle alakalı 5 kişiden oluşan 3 tane başpehlivan 1 tane baş altı pehlivanımızın bulunmuş olduğu bir güreş takımımız var. İnşallah bugün sporcularımız burada güreşecekler. Madalya, kupa için ter dökecekler. Bu güzel organizasyon için de belediyemize, şehrimizin önde gelen dinamiklerine teşekkür ederiz. Ata sporumuz güreş, hiçbir zaman unutmamamız gereken, her zaman geliştirmemiz gereken bir spor. Varlığını sürekli hissetmemiz ve onu sürekli yukarıya taşımamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kırkpınar öncesi son müsabakalarda güreşçiler ter döküyor - Son Dakika

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