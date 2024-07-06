Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 8 Başpehlivan Çeyrek Finale Yükseldi - Son Dakika
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Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 8 Başpehlivan Çeyrek Finale Yükseldi

Kırkpınar Yağlı Güreşleri\'nde 8 Başpehlivan Çeyrek Finale Yükseldi

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde üçüncü tur müsabakaları tamamlandı. 16 başpehlivan arasından çıkan 8 güreşçi çeyrek finale adını yazdırdı. Bu turda Orhan Okulu ise rakibine yenilerek elendi.

06.07.2024 20:03
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663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde üçüncü tur müsabakaları tamamlanırken, 8 başpehlivan çeyrek finale yükseldi.

Sarayiçi Er Meydanı'ndaki güreşlere rakiplerini yenerek tur atlayan 16 başpehlivan çıktı.

Kuralarını çekerek eşleşen başpehlivanlar cazgırın salavatlaması sonrası peşreve çıktı, ardından da güreşe başladı.

Eşleşmeler arasında Ali Gürbüz ile Feyzullah Aktürk'ün karşılaşması diğer karşılaşmalara göre daha hareketli başladı. Ali Gürbüz uzun kolları sayesinde kasnaktan tutarak rakibinin oyun kurmasına müsaade etmedi. Ancak ilerleyen dakikalarda bu müsabaka da diğer güreşler gibi seyir açısından durağanlaştı ve iki pehlivanın birbirini tarttığı bir mücadeleye döndü. Bu nedenle kule hakemliği iki pehlivana da ihtar verdi. Normal sürede yenişme olmadı. Puanlama bölümünde rakibinden puanı kapan Ali Gürbüz üst tura yükseldi.

Sonuçlara göre Serhat Gökmen, Mustafa Arslan, Yusuf Can Zeybek, Hüseyin Gümüşalan, Enes Doğan, Ali Gürbüz, Hamza Özkaradeniz ve Mustafa Taş çeyrek finale adını yazdırdı.

Bu arada 654. ve 657. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Orhan Okulu, rakibine yenilerek elendi.

Bu turla günün güreş programı tamamlandı.

Kaynak: AA

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