Kırsalda Judo Yıldızı: Melih Emre Sağlam

"Kırsal Kesimdeki Yeteneklerin Keşfi Projesi" ile judoya ilgisi keşfedilen 13 yaşındaki Melih Emre Sağlam, bugüne kadar katıldığı turnuvalarda 2 Türkiye, 1 de Balkan şampiyonluğu elde etti.

Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bayram Ceylan, kırsal kesimdeki çocukları judo ile buluşturmak için 3 yıl önce "Kırsal Kesimdeki Yeteneklerin Keşfi Projesi"ni hayata geçirdi.

Projeyi Reşit Çubukçu İlkokulu ve Ortaokulu'nda uygulayan Ceylan, projenin sona ermesinin ardından judoya devam etmek isteyen çocuklara Merkez Spor Salonu'nda gönüllü olarak ders vermeye devam etti.

Öğrenciler arasında bulunan Reşit Çubukçu Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Melih Emre Sağlam, bugüne kadar katıldığı turnuvalarda 2 Türkiye ile 1 Balkan şampiyonluğu kazandı.

Melih Emre Sağlam, AA muhabirine, 3 yıl önce antrenörlerinin okullarına ziyarete geldiğini, judoyu ilk kez orada duyduğunu söyledi.

Daha önce judo ile ilgili bilgisi bulunmadığına işaret eden Melih Emre, "Proje bitene kadar antrenmanları okulda sürdürdüm. Daha sonra antrenmanlarımızı spor salonunda yaptık. Antrenmanlar sonucu maçlara katılmaya başladık. Judo bana uygun bir spor, o yüzden çok seviyorum. Hedefim 2032 Avustralya Olimpiyatları'nda şampiyon olmak." dedi.

Doç. Dr. Ceylan ise Melih Emre ile "Kırsal Kesimdeki Yeteneklerin Keşfi Projesi" taramalarında tanıştıklarını anlattı.

Projeyi Kastamonu'nun kenar mahallelerinde bulunan Reşit Çubukçu İlkokulu ve Ortaokulu'nda yürüttüklerini belirten Ceylan, şöyle devam etti:

"50-60 öğrenci ile çalışmaya başladık. Projemiz sona erdiğinde, 'Judoya devam etmek isteyen var mı?' diye sorduğumuzda elimizde 6 kişi kalmıştı. Melih de onlardan biriydi. Antrenmanlara devam etti. Judonun felsefesini ve nasıl bir spor olduğunu öğrenerek girdiği Türkiye şampiyonasında birinci oldu. Bu yıl yeniden altın madalya kazandı. Ardından Kuzey Makedonya'da yapılan Balkan Şampiyonası'nda şampiyonluk elde etti. Orada kürsüye çıkan tek Türk oldu."

Melih Emre'nin yetenekli bir sporcu olduğunu vurgulayan Ceylan, "Melih ile uzun vadede hedeflerimiz var. İnşallah büyükler kategorisinde de başarılar elde ederek bir gün olimpiyatlarda yarışmasını hayal ediyorum." diye konuştu.