Kırşehir Belediyespor'da Hakkı Hocaoğlu ile yollar ayrıldı

Kırşehir Belediyespor, teknik direktör Hakkı Hocaoğlu ile yollarını ayırdı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Kırşehir Belediyespor'da teknik direktör Hakkı Hocaoğlu ile karşılıklı anlaşma sağlanarak yolların ayrıldığı açıklandı. Yeşil-beyazlı ekipten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yönetim kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda Hakkı Hocaoğlu ile karşılıklı anlaşılarak görevine son verilmiştir. Kendisine ve ekibine kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Hakkı Hocaoğlu ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Lige başlarken de söylediğimiz gibi play-off hedefine ulaşmak için şehrimizin ve takımımızın dinamiklerine en uygun teknik adamla yakın zamanda anlaşacağız. Bu hafta sonu oynayacağımız Ankara Demirspor maçına takımımızı kaleci antrenörü hemşehrimiz Sinan Özdoğan hoca hazırlayacaktır. Hedefimizden şaşmadığımızı ve bizi bu hedefe götürecek en doğru hoca ile kısa sürede anlaşma sağlayıp siz değerli Kırşehir Belediyespor sevdalılarına duyurulacaktır. Bizlere bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da desteklerinizi devam ettirmenizi bekliyor."