Kızılcabölükspor: 0-0 - Son Dakika
Üye Girişi

Kızılcabölükspor: 0-0

03.04.2022 16:11
Kızılcabölükspor: 0-0

STAT: Özer TürkHAKEMLER: Serkan Eryılmaz (xx), Hicri Yıldırım (xx), Harun Günaydın (xx)KUŞADASISPOR: Necati (xx) - Emir (xx) (Dk. 60 Doğan x), Cihangir (x) (Dk. 60 Yusuf x), Ali (xx), Ömer Alp (xx), Murat (xx), Mehmet (xx), Atakan (xx), Hasan (x) (Dk. 70 Ozan x), Ferhat (x) (Dk.

STAT: Özer Türk

HAKEMLER: Serkan Eryılmaz (xx), Hicri Yıldırım (xx), Harun Günaydın (xx)KUŞADASISPOR: Necati (xx) - Emir (xx) (Dk. 60 Doğan x), Cihangir (x) (Dk. 60 Yusuf x), Ali (xx), Ömer Alp (xx), Murat (xx), Mehmet (xx), Atakan (xx), Hasan (x) (Dk. 70 Ozan x), Ferhat (x) (Dk. 90 Berkay), Özcan (xx)KIZILCABÖLÜKSPOR: Muzaffer (xx) - Ali (xx), Adem (xx), Mehmet Akif (x) (Dk. 90 Berke x), Mustafa  Can (xx) (Dk. 46 Furkan x), Mehmet Kaan (xx) (Dk. 69 Mustafa Altun x) Yunus Emre (xx), Anıl (xx), Vedat (xx), Mehmet Can (xx) (Dk. 80 Alpay)

SARI KARTLAR: Ferhat, Mehmet, Cihangir, Özcan, Yusuf (Kuşadasıspor), Anıl, Mehmet Can, Mehmet Akif, Kaan (Kızılcabölükspor)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Ege derbisinde Kuşadasıspor ile Kızılcabölükspor karşı karşıya geldi. İki takım girdikleri pozisyonları değerlendiremezken, golsüz tamamlanan maç sonunda hanelerine 1'er puan yazdırdı.


- Kuşadası
YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! Geçmişten bugüne polis kıyafetleri tanıtıldı Son dakika haberleri! Geçmişten bugüne polis kıyafetleri tanıtıldı Tarihi çarşıda kasetçiliği yarım asırdır sevgiyle sürdürüyor Tarihi çarşıda kasetçiliği yarım asırdır sevgiyle sürdürüyor

Kızılcabölükspor, Ömer Alp, Cihangir, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kızılcabölükspor: 0-0 - Son Dakika


Son Dakika
15:58 ABD'de silahlı saldırı: 6 kişi öldü, 9 kişi yaralandı!
15:55 Ormanda belirdi, köylüler paniğe kapıldı! 500 kilo ağırlığındaki ayı zor zapt edildi
15:53 Süper Lig'de yok böyle maç! Kırmızı kartlar, goller ve son saniye penaltısı
15:50 Eşi ve oğlunu pompalıyla öldüren babanın sağ kalan yaralı kızı olanları anlattı!
15:32 Dünya starı Luis Saurez Süper Lig'e geliyor!
15:21 Gökhan Çıra: Ben ayrıcalıklı muamele görmedim
15:18 Son dakika! Kremlin'den mesaj: Avrupa, Rusya ile diyalog tesis etmek zorunda
14:13 Ukraynalı siviller yüzlerce Rus askerine zehirli kek verdi!
13:49 Rıdvan Dilmen kameraya bakıp isyan etti: Ali Bey benden özür dilesin
13:42 Dünyanın en büyük kargo tipi uçağı enkaza dönmüş! Pilotu, bu uçağı görüntüledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2022 16:17:48. #1.11#
SON DAKİKA: Kızılcabölükspor: 0-0 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement