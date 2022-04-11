Kızılcabölükspor'dan hemşehri hakem tepkisi; "Türk futbolu bu hakemlerle ilerleyemez" - Son Dakika

DENİZLİ (İHA) – TFF 3. Lig 2. Grup takımlarından Kızılcabölükspor, beraberlikle sonuçlanan Aksaray Belediyespor maçına düşme hattındaki rakiplerinin hemşehrisi olan bir hakemin atanmasına "Türk futbolu bu hakemlerle ilerleyemez" şeklinde tepki gösterdi.

Kızılcabölükspor, hafta sonu kendi sahasında oynadığı ve 0 – 0 beraberlikle sonuçlanan 68 Aksaray Belediyespor maçının ardından hakem atamasına tepki gösterdi.

Kızılcabölükspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada; "Hafta sonu oynadığımız 68 Aksaray Belediyespor müsabakasının hakemi Alpaslan Şen'in düşme hattındaki rakiplerimizden Çarşamba doğumlu olması ve maçımıza atanmasının etik olmadığını 2 gün önce Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'na belirtmiştik. Nitekim korkularımızın yersiz olmadığı 90 dakika boyunca müsabaka hakeminin skandal kararları ile kanıtlanmıştır. Bu eyyamcı hakem 90 dakika boyunca verdiği ve vermediği kararlarla maçın önüne geçmiş ve ligin kaderi ile oynamıştır. 5.dakikada rakip oyuncu ile birlikte takımımızdan iki oyuncu olmasına rağmen kalecimiz Muzaffer'i direkt kırmızı kartla oyundan atması, akabinde ceza sahası içinde oyuncumuz Mehmet Can'a yapılan net penaltıyı es geçen bu hakem görevini başarıyla yerine getirmiştir. Oyuncumuz Mehmet Kaan'ın kafasına aldığı şiddetli darbeye rağmen faul bile çalmaması trajikomiktir. Bu sezon hemen hemen her maç canımızın yandığı hakem hataları ne zaman son bulacaktır. Türk futbolunun böyle hakemlerle ilerlemesinin mümkün olmadığını düşünüyor, Alpaslan Şen gibi hakemlerin ivedilikle Türk futbolundan temizlenmesini Türkiye Futbol Federasyonu'ndan rica ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - DENİZLİ