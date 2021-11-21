Kızılcabölükspor deplasmandan 1 puanla döndü

Kızılcabölükspor, deplasmanda karşılaştığı 68 Aksaray Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

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