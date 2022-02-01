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Kızılcabölükspor'un konuğu 52 Orduspor - Son Dakika

Kızılcabölükspor'un konuğu 52 Orduspor

01.02.2022 11:22
Kızılcabölükspor'un konuğu 52 Orduspor

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 10 maçında 4 galibiyet, 6 beraberlik alan düşme hattının 3 puan üstündeki Kızılcabölükspor, yarın evinde Play-Off hattında yer alan 52 Orduspor FK ile kozlarını paylaşacak.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 10 maçında 4 galibiyet, 6 beraberlik alan düşme hattının 3 puan üstündeki Kızılcabölükspor, yarın evinde Play-Off hattında yer alan 52 Orduspor FK ile kozlarını paylaşacak. Kızılcabölük Semt Sahası'nda oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Grupta 21 puanla 15'inci sırada yer alan sarı-kırmızılı takım, 32 puanı bulunan 5'inci basamaktaki rakibini yenerek namağlup serisini sürdürmeyi hedefliyor.


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Futbol Federasyonu, Kızılcabölükspor, Play Off, Orduspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kızılcabölükspor'un konuğu 52 Orduspor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Kızılcabölükspor'un konuğu 52 Orduspor - Son Dakika
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