THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında yarın oynanması planlanan Kızılyıldız mts- Fenerbahçe Beko maçı, Sırbistan ekibindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "6 Ocak Perşembe günü oynanması gereken Kızılyıldız mts-Fenerbahçe Beko karşılaşması, rakibimizde artan Kovid-19 vakaları sonucunda ertelenmiştir." denildi.
Organizasyonun 19. haftasında yapılması gereken 9 müsabakanın 7'si, artan Kovid-19 vakaları gerekçesiyle tehir edildi.
Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız mts-Fenerbahçe Beko müsabakasının yanı sıra, Maccabi Playtika-Bitci Baskonia, ASVEL-Monaco, Real Madrid- UNICS Kazan, ALBA Berlin- Panathinaikos, Anadolu Efes- Bayern Münih ve Zalgiris-Olympiakos karşılaşmaları da koronavirüs vakaları sebebiyle oynanamayacak.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Kızılyıldız mts-Fenerbahçe Beko maçı, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi - Son Dakika Spor