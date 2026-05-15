Kızlar Gençler Ligi Dörtlü Final Basın Toplantısı

Basketbol Gençler Ligi Kızlar Dörtlü Final organizasyonunun basın toplantısı gerçekleştirildi.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki toplantıya takımların başantrenörleri ve oyuncuları katıldı.

Dörtlü finale kalan takımları tebrik eden BOTAŞ Başantrenörü Ferhat Şahin, "Buraya kadar gelmek kolay değildi. Sert mücadeleler oldu. Yarı finali kazanıp adım adım ilerlemek istiyoruz." dedi.

Kaptan Mina Berber, önemli bir tecrübe edindiklerini anlatarak "Alışkın olduğumuzdan farklı maçlar oldu. Bize fiziksel ve mental katkısı odu. Güçlendiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Çankaya Üniversitesi

Ankara ekibinin başantrenörü Kürşat Keskintimur, "Dört takımı da kutluyorum. Amacımız buraya gelebilmekti. Finale kalmayı biz de istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Takım kaptanı Ecrin Karatepe, finale çıkmak istediklerin ve hedeflerinin şampiyonluk olduğunu aktardı.

Emlak Konut

Emlak Konut Başantrenörü Murat Şimşek, zor maçlar oynadıklarını ve önce yarı finali düşündüklerini dile getirdi.

Kaptan Sahra Çoklar, şu ifadeleri kullandı:

"Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Final çok önemli. Önce yarı finale çıkıp sonra o final maçına bakmak istiyoruz. Her pencerede, üç maç üst üste oynuyoruz, mücadele ediyoruz. Burada olmak ileride profesyonelliğe atacağımız adımda basamak oldu. Burada gerek milli takım gerekse kulüp antrenörlerimizin dikkatini çekiyoruz."

TED Üniversitesi TED Ankara Kolejliler

Başkent ekibinin başantrenörü Caner Arda Aydın, "Umarım finali görürüz. Final için aday takımlardanız. Geçen sezon final oynadık. Bu çocuklar zorlu yollardan geçiyorlar. Umarım kazanan ülke basketbolu olur." dedi.

TED Üniversitesi TED Ankara Kolejliler kaptanı Nisan Sel, "Adım adım gitmek ve son topa kadar mücadele etmek istiyoruz. Yoğun tempoda oynamamız meydan okuma sayımızı artırıyor. Burası bizi A takım kariyerlerine mental ve fiziksel olarak hazırlıyor. Turnuva atmosferine girmek odaklanmamızı sağlıyor. Burası prestijli bir platform." yorumunu yaptı.

Kızlar Gençler Ligi Dörtlü Final basın toplantısı, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Dörtlü Final

Gençler Ligi Dörtlü Final ilk maçlarında yarın saat 13.00'te BOTAŞ ile TED Üniversitesi TED Ankara Kolejliler, saat 15.30'da ise Çankaya Üniversitesi ile Emlak Konut karşı karşıya gelecek.

Gençler Ligi'nde final mücadeleleri, 17 Mayıs Pazar günü yapılacak. Final müsabakası saat 15.30'da başlayacak.