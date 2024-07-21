Kocaeli\'de Dünya Standartlarında Tenis Merkezi İnşa Ediliyor

Spor

Kocaeli'de 17 dönümlük alanda inşa çalışmaları süren dünya standartlarındaki tenis merkezi şekillenmeye başladı. Proje kapsamında balon kort çizgi boyama çalışmaları tamamlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, uluslararası standartlarıyla kentin en kapsamlı tenis merkezlerinden biri olacak olan projede çalışmalar devam ediyor. Proje içerisinde yer alan sosyal tesis binasında seramik çalışmaları ile duş ve lavabolarda kompakt panel kapı montajı tamamlandı. Yapının tavan astarı ve dış cephe boya çalışmaları ise devam ediyor.

Proje kapsamında balon kort çizgi boyama çalışmaları tamamlandı. Sert kort kiriş demir donatı ile toprak kort kiremit tozu sulama çalışması devam ediyor. Ayrıca toprak kort etrafındaki aydınlatma ve armatörlerin montajı sürüyor. - KOCAELİ