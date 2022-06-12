Kocaeli Karakuşak Spor Kulübü, Sakarya'dan madalyalar ile döndü - Son Dakika
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Kocaeli Karakuşak Spor Kulübü, Sakarya'dan madalyalar ile döndü

12.06.2022 10:40
Kocaeli Karakuşak Spor Kulübü, Sakarya'dan madalyalar ile döndü

Sakarya'da düzenlenen Okullar Arası Wushu Sanda Türkiye Şampiyonası'na katılan Kocaeli Karakuşak Spor Kulübü'nün sporcuları, 7 madalya kazandı.

Sakarya'da düzenlenen Okullar Arası Wushu Sanda Türkiye Şampiyonası'na katılan Kocaeli Karakuşak Spor Kulübü'nün sporcuları, 7 madalya kazandı.

Okullar Arası Wushu Sanda Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunca Serdivan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya, 33 ilden 353 sporcu katıldı. Antrenör Eren Koç ve İpek Nur Koç önderliğinde şampiyonaya katılan Kocaeli Karakuşak Spor Kulübü'nün sporcuları Furkan Cebeci, Azize Dursun, Ahmetcan Albay, Melih Yıldırım, Hazal Yıldız, Umut Efe İncesu, Batuhan Özgür 2 altın, 1 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 7 madalya kazandı. - KOCAELİ

Kocaeli Karakuşak Spor Kulübü, Sakarya'dan madalyalar ile döndü
Kocaeli Karakuşak Spor Kulübü, Sakarya'dan madalyalar ile döndü

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Kaynak: İHA

Sakarya, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaeli Karakuşak Spor Kulübü, Sakarya'dan madalyalar ile döndü - Son Dakika

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