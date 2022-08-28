İzmit'in ilk Süper Enduro Yarış Parkuru açılıyor - Son Dakika
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İzmit'in ilk Süper Enduro Yarış Parkuru açılıyor

28.08.2022 10:25
İzmit'in ilk Süper Enduro Yarış Parkuru açılıyor

Kocaeli'nin ilk Süper Enduro Yarış Parkuru bugün Akmeşe'de açılıyor.

Kocaeli'nin ilk Süper Enduro Yarış Parkuru bugün Akmeşe'de açılıyor. Açılış programı dolu dolu ve motor sporları tutkunlarının katılımıyla gerçekleşecek.

İzmit Belediyesi İzmit'e ilk Süper Enduro Yarış Parkurunu kazandırıyor. Akmeşe Atatürk Mahallesi'nde bulunan ve yarış adrenalin meraklılarının heyecanla beklediği parkur 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde saat 15.00'da açılacak. Etkinlikler ise Akmeşe'de saat 14.00'da İzmit Belediye Bandosu ve motosikletçilerin gösterileriyle başlayacak.

Yaklaşık 8 dönüm arazi üzerine 4 metre genişliğinde 800 metre uzunluğunda, toplamda 17 engelden oluşan, uluslararası standartlarda yapılan yarış parkurunda ulusal ve uluslararası yarışmalar yapılabilecek. İzmit'in ilk ve tek Süper Enduro Yarış Parkuru olma özelliğini taşıyan tesisi sporcular ücretsiz olarak antrenmanlar için kullanılabilecek. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kocaeli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmit'in ilk Süper Enduro Yarış Parkuru açılıyor - Son Dakika

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