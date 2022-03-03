Kocaeli ve Galatasaray'ın tekerlekli sandalye basketbol takımları hazırlık maçı yaptı - Son Dakika
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Kocaeli ve Galatasaray'ın tekerlekli sandalye basketbol takımları hazırlık maçı yaptı

03.03.2022 16:53
Kocaeli ve Galatasaray'ın tekerlekli sandalye basketbol takımları hazırlık maçı yaptı

Kocaeli Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile Galatasaray Tunç Holding Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, hazırlık maçı gerçekleştirdi.

Kocaeli Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile Galatasaray Tunç Holding Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, hazırlık maçı gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen "Ben de Varım" projesi kapsamında İzmit Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen karşılaşma, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın hava atışıyla başladı.

Kıyasıya mücadelenin yaşandığı maçta, kazanan dostluk oldu.

Hazırlık maçı öncesi kısa konuşma yapan Büyükakın, özel bireylerin sosyal hayata katılabilmelerinin önünü açacak çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Her iki takım sporcularına başarı dileyen Başkan Büyükakın, potaya gönderdiği atışları sayıya çevirerek alkış aldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği müsabakada çeşitli etkinlikler düzenlendi, kazananlara basketbol topu hediye edildi.

Kocaeli takımı, gelecek günlerde İstanbul'da Aksaray Belediyesi Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Takımı ile maça çıkacak.

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Tekerlekli Sandalye, Galatasaray, basketbol, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kocaeli ve Galatasaray'ın tekerlekli sandalye basketbol takımları hazırlık maçı yaptı - Son Dakika


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