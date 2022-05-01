Kocaelispor: 1-0 - Son Dakika
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Kocaelispor: 1-0

01.05.2022 18:05
Kocaelispor: 1-0

STAT: Kazım KarabekirHAKEMLER: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Abdullah Bora ÖzkaraBB ERZURUMSOR: Szumski - Mustafa Akbaş, Emircan (Dk. 58 Novikovas), Gökhan (Dk. 76 Gökhan Kardeş), Mustafa Yumlu, Olanare (Dk. 88 Süleyman), Hasek (Dk. 88 Alican) Orhan, Eren (Dk.

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Abdullah Bora ÖzkaraBB ERZURUMSOR: Szumski - Mustafa Akbaş, Emircan (Dk. 58 Novikovas), Gökhan (Dk. 76 Gökhan Kardeş), Mustafa Yumlu, Olanare (Dk. 88 Süleyman), Hasek (Dk. 88 Alican) Orhan, Eren (Dk.88, Aly Malle), Mücahit, EstrelaKOCAELİSPOR: İsmet - Berkay (Dk. 81 Omolo), Mehmet Taş, Musa, Atila, İlyas, Kolovos (Dk. 81 Mandjeck), Dıop, Mehmet Yılmaz, Rasheed (Dk. 70 Yiğitali), Samed.SARI KARTLAR: Gökhan, Mustafa Yumlu (BB Erzurumspor), Rasheed (Kocaelispor)GOL: Dk. 59 Hasek (BB Erzurumspor)Spor Toto 1'inci Lig'in 35'inci haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, konuk ettiği Kocaelispor'u 1-0 yendi. Ligin 5'nci sırasında bulunan Erzurum ekibi puanını 57'ye çıkararak, yükselme play-off'u için yerini sağlamlaştırdı. Kocaelispor ise 40 puanda kalarak düşme tehlikesinden uzaklaşamadı.35'inci dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Gökhan'ın ortasına iyi yükselen Mustafa Yumlu topu kalecinin üzerinden ağlara gönderdi. Orta hakem Mete Kakavan yardımcısının uyarısı ile gölü ofsayt gerekçesiyle geçersiz saydı.38'inci dakikada Kocaelispor'dan İsmet'in orta sahaya yakın bir yerden yaptığı orta şut karışımı vuruşunda ceza alanı içinde yerden sekerek hız kazanan top ağlara giderken kalesinde dikkatli olan Szumski tarafından son anda çıkarıldı.42'nci dakikada Eren, Emircan'dan aldığı topa uzak mesafeden sert vurdu top direğin dibinden dışarı çıktı.Maçın ilk yarısı karşılıklı ataklarla 0-0 tamamlandı.59'uncu dakikada kullanılan korner atışından gelen topu Kocaelispor kalecisi İsmet tokatlayarak uzaklaştırdı. Topu ceza alanı içinde önünde bulan Hasek sol ayağı ile yaptığı aşırtma vuruşla topu fillere gönderdi: 1-0.76'ncı dakikada kazanılan korner atışında iyi yükselen Olanare'nin kafa vuruşu direkten döndü.79'ncu dakikada Kocaelispor, Dıop'un ayağından mutlak bir pozisyonu değerlendiremedi. Ceza alanı içinde topu önünde bulan Dıop'un vuruşunu Szumski uzanarak kurtardı.83'üncü dakikada İlyas uzaktan sert vurdu, Szumski topu iki hamlede önledi.

Kalan dakikalarında başka gol olmayınca maç konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.


- Erzurum
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Akhisarspor küme düştü Akhisarspor küme düştü

Ceyhun Sesigüzel, Mete Kalkavan, Mustafa Yumlu, Bora Füzesi, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kocaelispor: 1-0 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaelispor: 1-0 - Son Dakika
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