Kocaelispor 16 Yıl Sonra Süper Lig'de

SON olarak 2008-2009 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden Kocaelispor'un,16 yıl sonra yeniden Süper Lig'e dönmesinin ardından Kocaelispor Başkanı Recep Durul yaptığı açıklamada" Süper Lig'de de Kocaelispor'a yakışan veya Kocaelispor'un kimliğine ruhuna yakışan güçlü bir kadroyla birlikte Süper Lig'de yolumuza devam edeceğiz" dedi.

1'inci Lig'in 35'inci hafta maçında Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda dün oynanan maçta Boluspor'un, Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etmesinin ardından 69 puanla sıralamada liderliğini koruyan Kocaelispor, ligin bitimine 4 maç kala Süper Lig'e yükselmeyi matematiksel olarak garantiledi. Böylece en son 2008-2009 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden Kocaelispor, 16 yıl sonra yeniden Süper Lig'e döndü.

Kocaelispor'un kazanması durumunda lig liderliğini de garantileyeceği Esenler Erokspor maçı öncesi Demirören Haber Ajansına değerlendirmelerde bulunan Kocaelispor Başkanı Recep Durul, "Tarifsiz bir duygu mutluluk yaşıyoruz. Duygularımızın şu anda sel olup aktığı bir dönemdeyiz. Şu anda önemli bir maçımız da var. Biz ne olursa olsun, sahaya çıktığımızda Kocaelispor' ruhunu sahaya yansıtmamız gerekiyor, şampiyonluğumuz garantilenmiş olsa bile yine maçı kazanmak için oynayacağız. Esenler Erokspor da play-off mücadelesi veriyor, onlar da tabii maçı almak için mücadele verecekler" şeklinde duygularını paylaştı.

Erokspor maçının iki birbirine saygı duyan takımın mücadelesi olacağını belirten Durul, "İnşallah hak eden kazanır diyorum. Biz de taraftarlar olarak da camia olarak da şehir olarak da bugün 16 yıl sonra gelen şampiyonluğun tadını çıkartıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kulübün gelecek hedefleriyle ilgili konuşan başkan Durul, "İnşallah bundan sonraki süreçte Süper Lig'de de Kocaelispor'a yakışan veya Kocaelispor'un kimliğine ruhuna yakışan güçlü bir kadroyla birlikte Süper Lig'de yolumuza devam edeceğiz. Süper Lig'de kaç takım varsa aynı hedefe sahip bizim de hedefimiz o olacaktır. Kocaelispor'u hedefi arada kalmak düşmemek değildir. Her zaman en iyi hedeflere mücadele etmek için koşacaktır" dedi.