Kocaelispor, A Milli Takım aday kadrosuna davet edilen Serhat Öztaşdelen'i kutladı

Kocaelispor, A Milli Takım aday kadrosuna davet edilen Serhat Öztaşdelen'i kutladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaelispor, A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ve Fransa ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edilen kalecisi Serhat Öztaşdelen'i tebrik etti. Açıklamada, oyuncuya milli müsabakalarda yürekten başarı dilendi.
Kocaelispor, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Belçika ve Fransa ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edilen kaleci Serhat Öztaşdelen'i tebrik etti.
Kulübün açıklamasında, Kocaelispor'un kalecisi Serhat Öztaşdelen'in A Milli Futbol Takımı'nın 12 Kasım'da Belçika, 15 Kasım'da Fransa ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Oyuncumuzu kutluyor, milli müsabakalarda yürekten başarı diliyoruz." denildi.
Kaynak: AA
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