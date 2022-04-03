Kocaelispor-Altaş Denizlispor maçının ardından - Son Dakika
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Kocaelispor-Altaş Denizlispor maçının ardından

03.04.2022 18:02
Kocaelispor-Altaş Denizlispor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Altaş Denizlispor'a 5-1 yenilen Kocaelispor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, taraftarlardan özür diledi.

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Altaş Denizlispor'a 5-1 yenilen Kocaelispor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, taraftarlardan özür diledi.

Kocaeli Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Altıparmak, Kocaelispor'a yakışmayan bir sonuç aldıklarını vurgulayarak, "Maçın başında oyun tamamen üstünlüğümüzdeydi, çok pozisyon yakaladık, onları neticelendiremedik. Yediğimiz golden sonra 1-1'i yakaladık. İkinci yarı her şey tersine döndü." dedi.

Altıparmak, rakibin nasıl oynayacağını, ne yapacaklarını bildikleri halde aynı golleri yediklerini belirterek, şunları söyledi:

"2-1'den sonra belki Samet'in bomboş pozisyonu 2-2'yi yakalamış olsak, gene oyunu farklı işlere çözerdik ama 3-1'den sonra santrasında top kaptırdık, 4 oldu. Tabii oyun konsantrasyonumuz, her şeyimiz bozuldu. Şu anda çok üzgünüz, oyuncularımıza da gerekli konuşmaları yaptık. Bizler de bundan ders alacağız. Bu duruma biz getirdik, Kocaelispor taraftarı merak etmesin, buradan da onu biz çıkaracağız. Şu anda ne desek çok boş olacak, 8 haftalık periyodumuz var. Bütün maçlarımız final olacak. Bu oyuncularla buradan çıkacağız."

Bakkal: "Avantajı en iyi şekilde kullanmaya çalışacağız"

Altaş Denizlispor'un teknik direktörü Mesut Bakkal da alınan galibiyetin kendileri için çok anlamlı olduğunu dile getirdi.

İkinci yarı oyunun üstünlüğünü alarak golleri bulduklarını aktaran Bakkal, şunları kaydetti:

"Şimdi bizim için lig yeni başlıyor çünkü 7 haftada 14 puan, 11 takım var. İçeride de 5 maçımız var. İnşallah bundan sonra da devam edeceğiz. '30 puan yaptıktan sonra bana bıraktıramazsınız bu ligi' dedim. Onlar da ortak oldular. İnandık, kutluyorum. Bir maç belki her şeyi değiştirmez ama avantaj yakaladığımızın farkındayız. Bunu en iyi şekilde kullanmaya çalışacağız. Kocaelispor'a da 'geçmiş olsun' diyorum, inşallah bundan sonraki maçlarda başarılı olur. Taraftar olarak da camia olarak da hak ediyor. Böyle bir taraftar önünde oynamak inanılmaz keyif, inanılmaz güzellik."

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Kaynak: AA

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