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Kocaelispor Başkanı Engin Koyun: "Önemli futbolcularla görüşüyoruz" - Son Dakika

Kocaelispor Başkanı Engin Koyun: "Önemli futbolcularla görüşüyoruz"

18.12.2021 16:32
Kocaelispor Başkanı Engin Koyun: "Önemli futbolcularla görüşüyoruz"

Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, devre arası için önemli futbolcularla görüştüklerini ve geçtiğimiz sezon olduğu gibi yine devre arası yapacakları dokunuşlarla takımı daha iddialı hale getireceklerini söyledi.

Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, devre arası için önemli futbolcularla görüştüklerini ve geçtiğimiz sezon olduğu gibi yine devre arası yapacakları dokunuşlarla takımı daha iddialı hale getireceklerini söyledi.

Devre arası transfer sezonu yaklaşırken, Kocaelispor'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Şimdiye kadar yapılan görüşmeler neticesinde transfer süreçlerine zarar vermemek için isim vermenin doğru olmadığını dile getiren Kulüp Başkan Engin Koyun, "Önemli futbolcularla görüşüyoruz. Burası büyük bir camia. Bu camia her zaman futbolcuların taleplerini karşılamıştır ve karşılamaya da devam edecektir. Geçen yılda devre arasında önemli transferler yapmıştık ve o nokta atışı transferler sonrasında şampiyon olup üst lige yükselmiştik. Yine aynı şeyi yaşayacağımıza inanıyoruz. Kocaelispor taraftarı sabırlı olsun. Şanssızlıklar yaşadık, futbolcularımız çok sakatlıklar yaşadı. Tabiri caizse son 3 maçtır forvetsiz oynuyoruz. İnanıyorum ki bu şanssızlıklarımız azalınca biz yine hak ettiğimiz yerlerde olacağız" şeklinde konuştu.

"Oyuncularımıza bunun iyi geleceğini düşündük"

Kocaelispor'da geçtiğimiz haftalarda kadro dışı bırakılan İlyas Kubilay Yavuz, Taha Batuhan Yayıkçı ve Omolo hafta içi affedildi. Başkan Koyun, oyuncuları kadro dışı bırakırken bu dinlenmenin onlara iyi geleceğini düşündüklerini belirterek, "Kadro dışı bırakılırken süresiz kadro dışı bırakılmamışlardı. Takım ruhunu bozan hareketlerden dolayı istenen performansı gösteremiyorlardı. Hocamızın talebi doğrultusunda, bir süre dinlendirilmeleri gerektiğine karar verdik. Biz de hocamızla hemfikirdik. Oyuncularımıza bunun iyi geleceğini düşündük" ifadelerini kullandı.

"İyi takımlara karşı daha iyi konsantre oluyoruz"

Üst sıralardaki takımlara karşı daha iyi performans gösterdiklerini ve Eyüpspor karşısında da aynısını tekrarlayacaklarını vurgulayan Koyun, "Biz Kocaelispor'uz iyi takımlara karşı daha iyi konsantre olabiliyoruz. İnanıyorum ki yarın iyi bir konsantrasyon sağlarsak maçı kazanacağız. Daha önce üst sıralarda oynayan takımlara karşı göstermiş olduğumuz performansların yarın da bir tekrarı olacak diye umuyorum" dedi. - KOCAELİ

Kocaelispor Başkanı Engin Koyun: Önemli futbolcularla görüşüyoruz

Şampiyon, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kocaelispor Başkanı Engin Koyun: 'Önemli futbolcularla görüşüyoruz' - Son Dakika Spor


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