Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, Saran Holding\'e olan borçta anlaşma sağlandığını duyurdu

Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, Saran Holding'e olan borcun ödenmesinde anlaşma sağlandığını duyurdu.
Koyun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran ile Kocaelispor'dan alacağıyla ilgili mutabakata vardıklarını belirtti.
Açıklamasında "Kocaelispor'umuza hayırlı olsun." ifadesini kullanan Koyun, toplantıyı sağlayan Kocaeli İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'a, alacağın ön ödemesi konusunda destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a, ödemenin planlanmasında telefon açarak destek veren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e ve fedakarlıklarından dolayı Sadettin Saran'a teşekkür etti.
Koyun, AA muhabirine, anlaşmanın, 2000'li yıllardan kalan yayın hakları borcu nedeniyle Saran Holding'e olan 14 milyon lira borcun ödeme planını kapsadığını söyledi.
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Galatasaray, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un basın toplantısında yaptığı açıklamalarına jet hızında cevap verdi. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Kazanmak için her yol mübah anlayışıyla, Trabzonspor maçında puanları bir kez daha gasp etmek için yapılan, yalan ve iftiralarla dolu açıklamaları onlar adına utanarak esefle izledik" ifadeleri yer aldı.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki antrenman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma, pas çalışmaları ve 5'e 2 çalışmalarının ardından dayanıklılık testi yapıldı. Gaziantep FK, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları kapsamında kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. 9 ülkeden 400'e yakın sporcu, bando eşliğinde Marina Çarşısı'ndan başlayıp Bodrum Belediye Meydanı'na kadar yürüdü. Yarışlar, 17 Mart'ta ödül töreniyle sona erecek.
Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleri, dar alanda pas ve 4'lü turnuva çalışması yaptı. Samsun ekibi, yarın yapacakları antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
EMS Yapı Sivasspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, Yukatel Adana Demirspor ile oynayacakları önemli maç öncesinde taraftarlardan destek istedi. Uygun, rakiplerinin güçlü bir takım olduğunu belirterek, takımın daha iyi bir konuma gelmesi için zorlu bir maç beklediklerini söyledi. Ayrıca, Avrupa kupalarına katılma hedefleriyle ilgili konuşan Uygun, taraftarların takıma sahip çıkmasını ve tribünleri doldurmasını istedi.
Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, takımın başarısı için taraftarların desteğinin önemine vurgu yaparak, tribünleri doldurmasını ve takıma sahip çıkmasını istedi. Uygun, Adana Demirspor maçının zorlu bir mücadele olacağını belirterek, kazanmak ve puanlar almak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Ayrıca, Sivasspor taraftarının takımla birlikte başarının geldiğini ifade eden Uygun, taraftarların tribünleri doldurmasıyla takımın gücünün arttığını ve hayal ettiklerini birlikte başaracaklarını dile getirdi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak Union Saint-Gilloise, maçın hazırlıklarını tamamladı. Belçika ekibi, İstanbul'a gelerek Ülker Stadyumu'nda son antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Alexander Blessin yönetimindeki idman, düz koşu ve istasyon çalışmasıyla başladı. Ardından sarı-lacivertliler, pas çalışmasıyla antrenmana devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde Fenerbahçe maçının taktiği üzerinde duruldu.
PSG'den ayrılığı ve İspanyol devi Real Madrid'e transfer olacağı haberleriyle gündemde olan Kylian Mbappe, Marsilya taraftarı olan bir kebapçıyı menüsünde ismini kullanması nedeniyle dava etme kararı aldı.
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