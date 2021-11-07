- Kocaelispor - Bursaspor maçının ardından

Mustafa Reşit Akçay: "Hiç kimse Kocaelispor'un üstünde değil"

Özcan Bizati: "Erken gol yemek planımızı değiştirdi"

KOCAELİ - Spor Toto 1. Lig'de Kocaelispor'un Bursaspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından teknik direktörler maçı değerlendirdi.

Yüksek tempolu ve bol kartlı maçın ardından konuşan Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, "Takımımız için dönemeç maçlarından biriydi. Rakip ve bizim için önemli bir müsabakaydı. Yukarıya tırmanmaya devam mı edeceğiz yoksa yerimizde mi sayacağız. Taraftarımıza teşekkür ederim. Bu maçın görünmeyen tarafını, enerjiyi yukarıya çıkaran, oyuncuların performans göstermesini ve oyun içinde kalmasını sağlayan etkenlerden biriydi. Kazandığımız için mutluyuz. Kora korda da iyi konsantre olmuştuk. Finallerde biraz sıkıntımız oldu. İkinci yarıda arkaya geçişleri çok fazla sağlayamadık. Taktik olarak oyuncu değişikliğimizi de bu yönde yapmıştık ancak başarılı olamadık. Öndeyken son dakikalarda geriye çekilme tavrını biraz düzelttik bu hafta. Bunu yerleştirdiğimiz takdirde bizim için daha iyi olacak. Kazandığımız için çok mutluyuz" dedi. Soruları cevaplayan Akçay, "Kocaelispor'un üzerinde hiç kimse olamaz. Ne müdür, ne başkan, ne milletvekili… Bunu herkes bilecek. Mustafa Reşit Akçay da bilecek, oyuncu da bilecek. Herkes bilecek" sözlerini de kaydetti.

Özcan Bizati: "Mücadelemiz oyuna ortak olduğumuzun göstergesi"

Penaltı golüyle skoru 2-1'e getiren, geri dönüş için umutlanan ancak eve puansız dönen Bursaspor Teknik Direktörü Özcan Bizati ise, "Erken yediğimiz gol oyun planımızı değiştirdi Oyunu dengelemeye çalıştık. 30. dakikada yediğimiz kırmızı kart bir kez daha planımızı değiştirdi. Geri dönüş yapacağımıza inanıyorduk. Oyuncu arkadaşlarımız inanılmaz gayret gösterdi. Bulduğumuz gol ve mücadelemiz oyuna ortak olduğumuzun göstergesiydi. Bursaspor'un hedefi aşağısı olamaz. Böyle kazalar yapacağız. Biz bu mücadeleyi göstermeliyiz. Bunun altına düşmeliyiz. Takımızın yapısı eksik de kalsak mücadeleye uygun. Beklediğimiz bir Kocaelispor vardı. Geriye biraz fazla gömüldük geriye. Oradan golü yiyince bizim için sıkıntı oldu" şeklinde konuştu.