Kocaelispor'da Mandjeck ile yollar ayrıldı - Son Dakika
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Kocaelispor'da Mandjeck ile yollar ayrıldı

20.05.2022 14:53
Kocaelispor'da Mandjeck ile yollar ayrıldı

Spor Toto 1. Lig'de küme düşen Kocaelispor'da Kamerunlu futbolcu Georges Mandjeck'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Spor Toto 1. Lig'de küme düşen Kocaelispor'da Kamerunlu futbolcu Georges Mandjeck'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Spor Toto 1. Lig'e veda eden Kocaelispor'da yabancı oyuncularla ilgili ayrılık haberleri erken başladı. Sezon başı takıma katılan ve sözleşmesi Mayıs 2022'de sona erecek olan Mandjeck'in mukavelesi feshedildi.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz, alacaklarının yarısından feragat etmiştir. Görüşmelerdeki anlayışından ötürü teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - KOCAELİ

Kocaelispor'da Mandjeck ile yollar ayrıldı
Kocaelispor'da Mandjeck ile yollar ayrıldı
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Kaynak: İHA

Georges Mandjeck, Spor Toto, Mayıs, Spor, Son Dakika

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