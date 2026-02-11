Kocaelispor\'dan Selçuk İnan\'a Sürpriz Doğum Günü

KOCAELİSPOR taraftarları, yeşil-siyahlı kulübün teknik direktörü Selçuk İnan için sürpriz bir doğum günü organizasyonu gerçekleştirdi.

Kulübün sanal medya hesabından paylaşılan görüntülerde; yeşil-siyahlı taraftarlar 41 yaşına giren teknik direktörleri Selçuk İnan için Kocaelispor bayraklı, isminin yazılı olduğu pankart ve meşaleli kutlama hazırladı. Bir restoranda yemek yediği sırada düzenlenen organizasyonda, önce temsili bir evlilik teklifi kurgulandı. Yaşanan sürpriz karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşayan İnan, organizasyonun kendisi için hazırlandığını anlayınca büyük mutluluk yaşadı. Tezahüratlar eşliğinde taraftarların yanına giden İnan, sahilden ve teknelerden kendisine seslenen futbolseverleri selamladı. Desteklerinden dolayı taraftarlara teşekkür eden Selçuk İnan, hazırlanan doğum günü pastasındaki mumları alkışlar arasında üfledi.

Kulübün sanal medyasından yapılan paylaşımında ise, "En güzel başarılar 41. yaşında senin olsun Selçuk İnan. 41 kere maşallah" ifadeleri kullanıldı.