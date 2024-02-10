Kocaelispor, Davit Skhirtladze'yi kiralık olarak transfer etti - Son Dakika
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Spor

Kocaelispor, Davit Skhirtladze'yi kiralık olarak transfer etti

Kocaelispor, Davit Skhirtladze\'yi kiralık olarak transfer etti

Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, Dinamo Tiflis'ten Davit Skhirtladze'yi kiralık olarak transfer etti. Kulüp, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Skhirtladze ile sezon sonuna kadar kiralık sözleşme imzalandığını duyurdu.

10.02.2024 13:39
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Dinamo Tiflis'ten Davit Skhirtladze'yi kiralık olarak renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Gürcistan Futbol Federasyonuna tescilli Dinamo Tiflis arasında profesyonel futbolcu Davit Skhirtladze'nin geçici transferi konusunda mutabakata varılmış olup kulübümüz ile Davit Skhirtladze arasında sezon sonuna kadar kiralık sözleşme imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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