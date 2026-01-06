Kocaelispor'un modern spor üssü yükseliyor - Son Dakika
Kocaelispor'un modern spor üssü yükseliyor

06.01.2026 14:13  Güncelleme: 14:15
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Sevindikli Mahallesi'nde inşa edilen Kocaelispor'un modern spor tesislerinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 75 dönümlük alanda yükselen tesisler, yıl sonuna kadar tamamlanarak kentin spor altyapısına katkı sağlaması hedefleniyor.

Kocaeli spor için Sevindikli Mahallesi'nde inşa edilen modern spor tesislerinde çalışmalar aralıksız sürüyor. 75 dönümlük alanda yükselen, 7 futbol sahası ve çeşitli sosyal donatılardan oluşan projenin kentin spor altyapısına önemli katkı sağlaması ve yıl sonuna doğru tamamlanması hedefleniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaelispor'un uzun süredir ihtiyaç duyduğu modern tesisler için Körfez ilçesinde başlatılan çalışmalar sürüyor. Sevindikli Mahallesi sınırlarında, geniş bir arazi üzerinde yükselen tesislerde zaman zaman olumsuz hava şartlarına rağmen yoğun çalışma yürütülüyor. İdari bina inşaatında da önemli ilerleme sağlanırken, çalışmaların yıl sonuna doğru bitirilmesi hedefleniyor.

Toplam 75 dönümlük arazi üzerinde inşa edilen spor üssü, hizmete açıldığında profesyonel standartlarda donatılmış modern bir merkez olacak. Projede 14 bin 800 metrekare kapalı alan ile 59 bin 700 metrekarelik saha ve açık spor alanı planlandı. Tesis bünyesinde yerden ısıtmalı hibrit çim, doğal çim ve sentetik çim olmak üzere toplam 7 futbol sahası inşa edilecek. Ayrıca kaleci antrenman sahası, kapalı halı saha, tenis ve basketbol sahaları, 1032 seyirci kapasiteli iki tribün, yüzme havuzu, şok havuzu, fin hamamı, sauna, fitness salonu ve fizyoterapi odaları da projede yer alacak.

Otoyol tesislerine yakın konumu sayesinde bölgede önemli bir hareketlilik oluşturması beklenen Kocaelispor tesisleri, Sevindikli ve Taşköprü çevresine de yeni bir değer kazandıracak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte hem Kocaelispor'un sportif altyapısına hem de Kocaeli'nin spor vizyonuna güçlü bir katkı sunulması hedefleniyor. - KOCAELİ

